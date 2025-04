Panatta Lucchetta Graziani e Castrogiovanni a Vasto per Un campione per amico

Vasto la quarta tappa dell’edizione 2025 di Banca Generali Un campione per amico.Quattrocento bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi. 🔗 Chietitoday.it - Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni a Vasto per "Un campione per amico" Si è svolta nella bella cornice di piazza Rossetti ala quarta tappa dell’edizione 2025 di Banca Generali Unper.Quattrocento bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi. 🔗 Chietitoday.it

"Un campione per amico": in piazza Cavalli Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni - "Banca Generali Un Campione per Amico", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il 14esimo anno... 🔗ilpiacenza.it

Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Castrogiovanni in arrivo a Vasto per una giornata speciale - I grandissimi campioni dello sport per una giornata indimenticabile in riva all'Adriatico. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il quattordicesimo anno consecutivo, con Banca Generali, arrivano a Vasto per la tappa abruzzese di... 🔗chietitoday.it

“Giffoni in a day”: i ragazzi incontrano Roberto Breda e Martin Castrogiovanni - La carica dei ragazzi, la centralità del cinema e il valore dello sport. Continuano gli appuntamenti con “Giffoni in a Day”, il format ideato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e destinato alle scuole di ogni ordine e grado. Domani, lunedì 10 marzo, per cinquecento ragazzi delle scuole... 🔗salernotoday.it

A Piacenza Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni con Un campione per amico - Banca Generali Un Campione per Amico, la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello ... 🔗piacenzasera.it

In Bra, Panatta, Lucchetta Graziani e Martìn fanno sport con i bambini - Al via la 24esima edizione di “Banca Generali – Un Campione per Amico”: mercoledì 16 aprile, dalle ore 9.30, in piazza Bra, quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea ... 🔗veronaoggi.it

“Un campione per amico“. A lezione 500 ragazzi - Tutti insieme. E che – ex - campioni: il tennista Adriano Panatta, il pallavolista Andrea Lucchetta, il calciatore Ciccio Graziani e il rugbista Martín Leandro Castrogiovanni. Cinquecento ... 🔗msn.com