Palumbo migliore giocatore emergente della Serie C | il premio all’ex centrocampista della Juve protagonista con l’Avellino – FOTO

Palumbo migliore giocatore emergente della Serie C: la FOTO della premiazione dell’ex centrocampista della Juventus Next GenMartin Palumbo, centrocampista che ha salutato la Juventus Next Gen lo scorso gennaio, è stato premiato come miglior talento emergente della Serie C 202425. Un riconoscimento sia per la stagione con i bianconeri ma soprattutto per l’impatto avuto con i campani che hanno ottenuto la promozione in Serie B.#Palumbo (91 gare in #NextGen e protagonista della promozione dell'Avellino) eletto miglior talento emergente della #SerieC 2425? pic.twitter.como2JlzHNPmq— ????O???YI??I? ? (@pazzamenteJuve) April 28, 2025L’italo-norvegese classe 2002 conta più di 100 presenze in Serie C e sicuramente, nonostante la giovane età, è già un giocatore d’esperienza nella categoria pronto a giocare in un scenario più prestigioso. 🔗 Juventusnews24.com - Palumbo migliore giocatore emergente della Serie C: il premio all’ex centrocampista della Juve protagonista con l’Avellino – FOTO C: lapremiazione dell’exntus Next GenMartinche ha salutato lantus Next Gen lo scorso gennaio, è stato premiato come miglior talentoC 202425. Un riconoscimento sia per la stagione con i bianconeri ma soprattutto per l’impatto avuto con i campani che hanno ottenuto la promozione inB.#(91 gare in #NextGen epromozione dell'Avellino) eletto miglior talentoC 2425? pic.twitter.como2JlzHNPmq— ????O???YI??I? ? (@pazzamente) April 28, 2025L’italo-norvegese classe 2002 conta più di 100 presenze inC e sicuramente, nonostante la giovane età, è già und’esperienza nella categoria pronto a giocare in un scenario più prestigioso. 🔗 Juventusnews24.com

