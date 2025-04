Pallavicino pericolose buche sull' asfalto impossibili da evitare

pericolose e profonde voragini nell'asfalto di via Malvica, a Pallavicino. La strada è molto stretta ed è impossibile evitarle. Causano un grave pericolo per pedoni, ciclomotori e pneumatici. 🔗 Palermotoday.it - Pallavicino, pericolose buche sull'asfalto impossibili da evitare Vorrei segnalare che da un mese si sono create duee profonde voragini nell'di via Malvica, a. La strada è molto stretta ed è impossibile evitarle. Causano un grave pericolo per pedoni, ciclomotori e pneumatici. 🔗 Palermotoday.it

"Strade piene di buche pericolose", scattano i lavori in viale Michelangelo e via Mauro De Mauro - Attraversate ogni giorno da migliaia e migliaia di auto, più che strade ormai sembrano un campo di battaglia. Ma finalmente per la parte alta di viale Michelangelo e via Mauro De Mauro si intravede un ritorno a condizioni normali di viabilità. Dalla prossima settimana infatti inizieranno i lavori... 🔗palermotoday.it

Avellino, la situazione in via Guido Dorso peggiora: buche sempre più pericolose - La situazione in via Guido Dorso ad Avellino sta diventando insostenibile. Numerose buche, di dimensioni preoccupanti e aggravate dalle recenti precipitazioni, stanno trasformando una delle principali arterie cittadine in un vero e proprio percorso ad ostacoli per automobilisti e mezzi di... 🔗avellinotoday.it

Ancona, non ci siamo! Buche e strade insicure: il capoluogo tra le 50 città più "pericolose" d'Italia - ANCONA - Buche e strade insicure: una piaga che purtroppo interessa la nostra città da ormai troppi anni. L’International Center for Social Research (Icsr) ha realizzato uno studio commissionato da Castigliani Gomme per valutare l’indice di pericolosità delle strade italiane. Il capoluogo... 🔗anconatoday.it

