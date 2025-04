Pallanuoto femminile Rapallo e Trieste vincono gara-1 dei quarti di finale

Pallanuoto femminile: i quarti di finale riservano subito una sorpresa in gara-1, con Trieste che ribalta il fattore campo andando a vincere in casa di Padova, mentre nell’altra sfida Rapallo liquida comodamente Bogliasco.Padova cede in casa contro Trieste per 6-8: decisivo il primo quarto, in cui le giuliane centrano il parziale di 0-4 che sarà decisivo per l’esito finale. Le alabardate mantengono invariato il margine a metà gara, sul 3-7, poi resistono alle reazione delle patavine nel terzo periodo, chiuso sul 5-7, difendendo il successo sino al definitivo 6-8.Rapallo passeggia nel derby ligure contro Bogliasco, vinto per 20-8: il match viene indirizzato nel primo quarto, terminato sul 5-2, e chiuso definitivamente già a metà gara, a cui si giunge sul 12-3. 🔗 Oasport.it - Pallanuoto femminile, Rapallo e Trieste vincono gara-1 dei quarti di finale Si sono aperti questa sera i play-off della Serie A1 2024-2025 di: idiriservano subito una sorpresa in-1, conche ribalta il fattore campo andando a vincere in casa di Padova, mentre nell’altra sfidaliquida comodamente Bogliasco.Padova cede in casa controper 6-8: decisivo il primo quarto, in cui le giuliane centrano il parziale di 0-4 che sarà decisivo per l’esito. Le alabardate mantengono invariato il margine a metà, sul 3-7, poi resistono alle reazione delle patavine nel terzo periodo, chiuso sul 5-7, difendendo il successo sino al definitivo 6-8.passeggia nel derby ligure contro Bogliasco, vinto per 20-8: il match viene indirizzato nel primo quarto, terminato sul 5-2, e chiuso definitivamente già a metà, a cui si giunge sul 12-3. 🔗 Oasport.it

