Palladino Fieri del cammino Kean sta bene ed è carico

"Non ci sono favoriti", dice il tecnico viola alla vigilia della semifinale d'andata di Conference SIVIGLIA (SPAGNA) - "Noi dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto. La viviamo con leggerezza, consapevolezza e autostima. Dobbiamo andare in campo con serenità e felicità: è bello gioc

Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino…» - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo […] 🔗calcionews24.com

Palladino chiarisce: «Commisso è venuto a Firenze e mi ha detto questo. Terracciano? Giocherà De Gea, e su Kean…» - Palladino, allenatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara contro il Celje In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Palladino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Celje. GOSENS – «Robin sta meglio, sta recuperando e nei prossimi giorni valuteremo il suo rientro. Poi c’è […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina, masterclass all’Atalanta: Palladino e Kean vincono il confronto con Gasperini e Retegui, e se De Gea è il peggiore… – le pagelle - Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria contro l’Atalanta: Palladino batte il suo maestro, Kean vince la sfida Azzurra con Retegui La Fiorentina riparte dopo la sosta con la stessa energia mostrata contro la Juve: la squadra di Palladino – alla sua centesima panchina in Serie A – batte l’Atalanta con una ottima prestazione: un […] 🔗calcionews24.com

Palladino “Fieri del cammino, Kean sta bene ed è carico” - SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Noi dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto. La viviamo con leggerezza, consapevolezza e autostima. Dobb ... 🔗italpress.com

Palladino: "Felici e orgogliosi. Kean nostro trascinatore" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Fiorentina, Palladino: “Momento delicato per Kean, martedì dovrebbe essere a disposizione” - Su Madragora ha aggiunto: “Gli ho detto che anche oggi ha fatto il fenomeno. Gol fantastico“. Su Kean Palladino ha aggiunto: “L’ho sentito tante volte tramite messaggio. Ha fatto sentire il suo ... 🔗gianlucadimarzio.com