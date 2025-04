Pallacanestro Reggiana lotta per il 6 posto | sfida decisiva con Trieste

Trieste. Era ipotizzabile, ma adesso – dopo il facile successo ottenuto dai giuliani a Cremona – è una vera e propria certezza. La Pallacanestro Reggiana è stata raggiunta dalla squadra di coach Christian a quota 34 e in virtù della differenza canestri negli scontri diretti è scivolata dal 6° al 7° posto. Questo significa che a due giornate alla fine del campionato, i biancorossi dovranno conquistare un successo in più dei rivali per riprendersi la sesta posizione.Il calendario prevede che i ragazzi di Priftis vadano prima a Trento (sabato alle 20 su Eurosport) e poi ricevano Pistoia (domenica 11, orario da stabilire). Trieste andrà a Varese e poi ospiterà Sassari. Fare pronostici sulle ultime giornate è sempre complicato (chi avrebbe scommesso sulla sconfitta interna di Venezia con Pistoia?), ma è altrettanto vero che le motivazioni spesso fanno la differenza. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Reggiana lotta per il 6° posto: sfida decisiva con Trieste Testa a testa con. Era ipotizzabile, ma adesso – dopo il facile successo ottenuto dai giuliani a Cremona – è una vera e propria certezza. Laè stata raggiunta dalla squadra di coach Christian a quota 34 e in virtù della differenza canestri negli scontri diretti è scivolata dal 6° al 7°. Questo significa che a due giornate alla fine del campionato, i biancorossi dovranno conquistare un successo in più dei rivali per riprendersi la sesta posizione.Il calendario prevede che i ragazzi di Priftis vadano prima a Trento (sabato alle 20 su Eurosport) e poi ricevano Pistoia (domenica 11, orario da stabilire).andrà a Varese e poi ospiterà Sassari. Fare pronostici sulle ultime giornate è sempre complicato (chi avrebbe scommesso sulla sconfitta interna di Venezia con Pistoia?), ma è altrettanto vero che le motivazioni spesso fanno la differenza. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

La Pallacanestro Reggiana si arrende, con onore, Malaga va alla Final Four - Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Il sogno Unahotels di portare Malaga a gara 3 e giocarsi ancora una chance di approdare alle Final-Four di Bcl si infrange al PalaBigi, perché l’Unicaja si dimostra, anche in via Guasco, più profonda, più costante e più solida sotto il profilo atletico dei biancorossi. I ragazzi di Priftis ci provano, mettono in un paio di occasioni anche la testa avanti e restano incollati al match sino all’ultimo minuto; ma onestà intellettuale vuole che si ammetta che gli spagnoli, pur avendo dovuto impegnarsi al massimo per prevalere, hanno comunque sempre tenuto in mano ... 🔗sport.quotidiano.net

Pallacanestro, l'Adamant lotta e ritorna alla vittoria (60-69): Mantova ko - L’Adamant porta a casa un successo importantissimo in quel di Curtatone (60-69), nella tana degli Stings Mantova, al termine di quaranta minuti di basket tesissimi giocati col coltello tra i denti da entrambe le squadre. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday I biancazzurri avevano... 🔗ferraratoday.it

Momo Faye della Pallacanestro Reggiana eleggibile per il draft NBA 2024 - Ieri era l’ultimo giorno utile per dichiararsi eleggibili al prossimo draft Nba che si terrà il 25 e il 26 giugno al ‘Barclays Center’ di New York e a cui anche il ‘nostro’ Momo Faye potrà partecipare. Il lungo della Pallacanestro Reggiana è infatti stato inserito nella lista degli atleti disponibili ad essere scelti dalla lega più popolare al mondo. Attualmente i siti specializzati lo danno alla fine del secondo giro (tra la 52 e la 59), ma va specificato che il classe 2005 potrebbe anche decidere di ritirare la sua candidatura, proprio come ha fatto l’anno scorso (avrà tempo fino al 15 ... 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pallacanestro Reggiana lotta per il 6° posto: sfida decisiva con Trieste; NAPOLI LOTTA FINO ALLA FINE MA CEDE NEL FINALE A REGGIO EMILIA; La Unahotels lotta e cede solo nel finale: fuori dalla Coppa a testa alta; BCL QF gara 2, Reggio Emilia lotta ma è Malaga a passare il turno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pallacanestro Reggiana lotta per il 6° posto: sfida decisiva con Trieste - Testa a testa con Trieste. Era ipotizzabile, ma adesso – dopo il facile successo ottenuto dai giuliani a Cremona – è una vera e propria certezza. La Pallacanestro Reggiana è stata raggiunta dalla squa ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Pallacanestro Reggiana: sconfitta onorevole contro Malaga in Champions League - Nonostante la sconfitta, la Pallacanestro Reggiana esce a testa alta dalla Champions League. Ora focus sul campionato. 🔗msn.com

Pallacanestro Reggiana - Falco-Vulcano Szombathely - La sconfitta ai supplementari subita contro il Rytas è costata il primato nel Gruppo F alla Reggiana. I ragazzi di Priftis al PalaBigi affrontano Szombathely anche per vendicare la sconfitta ... 🔗dazn.com