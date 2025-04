Palestina lo Spi Cgil | Inaccettabile che il console di Israele presieda la Fondazione Meyer

Cgil Firenze, il segmento dei pensionati del più grande sindacato italiano, prende posizione su una questione che da tempo si dibatte in città, quella relativa alla Fondazione Meyer, presieduta da Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.Già. 🔗 Firenzetoday.it - Palestina, lo Spi Cgil: "Inaccettabile che il console di Israele presieda la Fondazione Meyer" Lo SpiFirenze, il segmento dei pensionati del più grande sindacato italiano, prende posizione su una questione che da tempo si dibatte in città, quella relativa alla, presieduta da Marco Carrai,onorario diper Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.Già. 🔗 Firenzetoday.it

Il digitale che divide. Spi Cgil: «Minori e anziani a rischio di esclusione sociale» - Progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” per colmare il gap di competenze digitali di base possedute in Italia. Le ormai indispensabili identità spid lasciano 19,5 milioni di cittadini (principalmente over 65 e under 18) privi dello strumento, spiegano il sindacato dei pensionati Spi... 🔗veneziatoday.it

Bus a chiamata a Vittorio Veneto, disagi per gli utenti: l'allarme lanciato dalla Spi Cgil - Pensionati in difficoltà a utilizzare il servizio bus a chiamata a Vittorio Veneto e disagi nelle modalità di gestione delle corse. A lanciare l’allarme è lo SPI CGIL di Treviso, dopo aver raccolto testimonianze di decine di pensionati vittoriesi. Problemi a prenotare la corsa via telefono... 🔗trevisotoday.it

La scomparsa di Alcide Menchini. Commosso ricordo di Spi Cgil e Anpi - Lutto in città per la scomparsa di Alcide Menchini, personaggio molto conosciuto anche per la sua attività nell’Anpi e come sindacalista nello Spi Cgil. Inoltre Menchini è stato molto attivo anche nell’associazione degli alpini e nell’Anmil. Aveva 94 anni. La salma si trova presso la struttura della Don Gnocchi, a Marina di Massa, i funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa dei Quercioli. 🔗lanazione.it

Palestina, lo Spi Cgil: "Inaccettabile che il console di Israele presieda la Fondazione Meyer" - Il settore pensionati della Cgil si associa a sigle e politici che da tempo chiedono la sostituzione dei vertici, voluti dal presidente della Regione Eugenio Giani, della Fondazione del pediatrico fio ... 🔗firenzetoday.it

Corteo per la Palestina a Firenze: con Arci, Anpi, Cgil, Cospe e molti altri - Corteo per la Palestina a Firenze – “Per il diritto internazionale ... A promuovere la mobilitazione, Arci, Anpi, Cgil, Cospe, Amnesty International, Emergency, Oxfam, Legambiente. Diretta su ... 🔗controradio.it