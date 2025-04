Palermo-Südtirol le probabili formazioni | Di Mariano insidia Pierozzi sulla corsia destra

Palermo di Alessio Dionisi domani pomeriggio al Barbera affronterà il Südtirol. Una sfida insidiosa, visto che gli altoatesini a sorpresa nell’ultimo turno hanno. 🔗 Palermotoday.it - Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Di Mariano insidia Pierozzi sulla corsia destra Vincere per confermare il sesto posto agganciato a Catanzaro e provare, magari, a rosicchiare qualche punto a chi sta davanti: ildi Alessio Dionisi domani pomeriggio al Barbera affronterà il. Una sfida insidiosa, visto che gli altoatesini a sorpresa nell’ultimo turno hanno. 🔗 Palermotoday.it

