Pakistan | L’India sta per lanciare un attacco militare

Pakistan con possibili risvolti militari già nelle prossime ore. Almeno secondo quanto dichiarato in un post su X dal ministro dell’Informazione del Pakistan Attaullah Tarar. “Il Pakistan dispone di informazioni attendibili secondo cui L’India intende intraprendere un’azione militare contro il Pakistan nelle prossime 24-36 ore con il pretesto di accuse infondate e inventate di coinvolgimento nell’incidente di Pahalgam“, ha dichiarato Tarar.Il ministro Attaullah Tarar: “Ruolo arrogante delL’India nella regione”“Il ruolo arrogante che L’India si è arrogato nella regione, quello di giudice, giuria e carnefice, è sconsiderato e viene respinto con veemenza. Il Pakistan è stato vittima del terrorismo e comprende profondamente il dolore causato da questo flagello. Lo abbiamo sempre condannato in tutte le sue forme e manifestazioni in qualsiasi parte del mondo”, aggiunge Tarar, “in qualità di Stato responsabile, il Pakistan ha offerto con sincerità un’indagine credibile, trasparente e indipendente da parte di una commissione neutrale di esperti per accertare la verità”. 🔗 Lapresse.it - Pakistan: “L’India sta per lanciare un attacco militare” Sale la tensione tra India econ possibili risvolti militari già nelle prossime ore. Almeno secondo quanto dichiarato in un post su X dal ministro dell’Informazione delAttaullah Tarar. “Ildispone di informazioni attendibili secondo cuiintende intraprendere un’azionecontro ilnelle prossime 24-36 ore con il pretesto di accuse infondate e inventate di coinvolgimento nell’incidente di Pahalgam“, ha dichiarato Tarar.Il ministro Attaullah Tarar: “Ruolo arrogante delnella regione”“Il ruolo arrogante chesi è arrogato nella regione, quello di giudice, giuria e carnefice, è sconsiderato e viene respinto con veemenza. Ilè stato vittima del terrorismo e comprende profondamente il dolore causato da questo flagello. Lo abbiamo sempre condannato in tutte le sue forme e manifestazioni in qualsiasi parte del mondo”, aggiunge Tarar, “in qualità di Stato responsabile, ilha offerto con sincerità un’indagine credibile, trasparente e indipendente da parte di una commissione neutrale di esperti per accertare la verità”. 🔗 Lapresse.it

Il Pakistan ha «informazioni credibili» secondo cui l’India sta per lanciare un attacco militare - Cresce la tensione tra India e Pakistan dopo l’attacco terroristico che ha causato 26 morti a Pahalgam, località turistica del Kashmir indiano. Senza attendere rivendicazioni, il governo indiano ha accusato Islamabad di essere dietro l’attentato. Il Pakistan ha respinto le accuse definendole «infondate» e ha chiesto «un’indagine neutrale», ma l’India si starebbe preparando a colpire militarmente. Le autorità pakistane hanno detto infatti di disporre di «informazioni credibili» secondo cui Nuova Delhi è pronta a lanciare un attacco militare nelle prossime 24-36 ore, «usando l’incidente di ... 🔗lettera43.it

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Kashmir nel sangue: un attentato terroristico causa 26 morti. Ira dell’India che accusa il Pakistan di essere dietro al commando - Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e successivamente, parlando con i sopravvissuti, ha assicurato che il governo di Nuova Delhi farà ... 🔗lanotiziagiornale.it

