Pakistan | l' India potrebbe attaccarci nelle prossime ore

India possa lanciare un attacco militare contro il Pakistan nelle prossime 24-36 ore, a causa del deterioramento delle relazioni tra i due paesi dopo un attacco terroristico in India, nella regione del Kashmir controllata da Nuova Delhi."Il Pakistan ha informazioni di intelligence credibili secondo cui l'India intende compiere un'azione militare contro il Pakistan nelle prossime 24-36 ore, con il pretesto di accuse infondate e inventate di coinvolgimento nell'incidente di Pahalgam", ha dichiarato Tarar su X.Il ministro ha inoltre sottolineato che a qualsiasi atto di aggressione ci sarà una risposta decisiva da parte di Islamabad.Il 22 aprile, un attacco terroristico vicino alla città di Pahalgam, nella regione di Jammu e Kashmir, ha ucciso 26 persone, tra cui un cittadino nepalese. 🔗 Quotidiano.net - Pakistan: l'India potrebbe attaccarci nelle prossime ore Milano, 30 apr. (askanews) - Il ministro dell'Informazione pachistano Attaullah Tarar ha dichiarato oggi di ritenere che l'possa lanciare un attacco militare contro il24-36 ore, a causa del deterioramento delle relazioni tra i due paesi dopo un attacco terroristico in, nella regione del Kashmir controllata da Nuova Delhi."Ilha informazioni di intelligence credibili secondo cui l'intende compiere un'azione militare contro il24-36 ore, con il pretesto di accuse infondate e inventate di coinvolgimento nell'incidente di Pahalgam", ha dichiarato Tarar su X.Il ministro ha inoltre sottolineato che a qualsiasi atto di aggressione ci sarà una risposta decisiva da parte di Islamabad.Il 22 aprile, un attacco terroristico vicino alla città di Pahalgam, nella regione di Jammu e Kashmir, ha ucciso 26 persone, tra cui un cittadino nepalese. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Kashmir nel sangue: un attentato terroristico causa 26 morti. Ira dell’India che accusa il Pakistan di essere dietro al commando - Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e successivamente, parlando con i sopravvissuti, ha assicurato che il governo di Nuova Delhi farà ... 🔗lanotiziagiornale.it

La clamorosa beffa per il Pakistan: organizza il Cricket Champions Trophy, ma la finale si gioca a Dubai perché ci è arrivata l’India - Due sconfitte e una partita che non è stata nemmeno disputata a causa del maltempo. Questo il poco invidiabile risultato ottenuto dalla squadra nazionale di cricket del Pakistan nel corso dell’International Cricket Council Champions Trophy 2025. Il team degli Shaheens – Falchi – ha volato poco nel corso del torneo internazionale che ogni quattro anni mette di fronte le otto squadre migliori del mondo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pakistan: l'India potrebbe attaccarci nelle prossime ore; Pakistan: “L'India sta per attaccarci, ci sarà una risposta decisa”; Zelensky: Putin potrebbe attaccare un paese della Nato dalla Bielorussia già l'anno prossimo; ‘Perché Israele può attaccare l’Iran’. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pakistan: l'India potrebbe attaccarci nelle prossime ore - "Il Pakistan ha informazioni di intelligence credibili secondo cui l'India intende compiere un'azione militare contro il Pakistan nelle prossime 24-36 ore, con il pretesto di accuse infondate e ... 🔗libero.it

Il Pakistan: “Entro 24-36 ore l’India ci attaccherà” - ISLAMABAD – Il Pakistan prevede un attacco militare indiano entro due giorni, dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi ha dato il via libera alla rappresaglia per l'attacco in Kashmir. "Il Pak ... 🔗repubblica.it

Pakistan: “L’India sta per lanciare un attacco militare” - Sale la tensione tra India e Pakistan con possibili risvolti militari già nelle prossime ore. Almeno secondo quanto dichiarato in un post su X dal ministro ... 🔗msn.com