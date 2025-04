Pakistan avverte l' India | Risposta forte se provocati dopo l' incidente di Pahalgam

Il vice primo ministro e ministro degli Esteri pachistano, Muhammad Ishaq Dar, ha avvertito che qualsiasi tentativo da parte dell'India di far alzare la tensione dopo l'incidente di Pahalgam, nel Jammu e Kashmir amministrato dall'India, incontrerebbe una Risposta "molto forte", sebbene il Pakistan stesso non abbia intenzione di avviare alcuno scontro."Il Pakistan non sarà il primo a ricorrere a una manovra di escalation ma, se provocato, risponderà con forza", ha dichiarato Dar durante una conferenza stampa congiunta a Islamabad insieme al portavoce militare pachistano, il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry.Le tensioni tra i due vicini dotati di armi nucleari sono aumentate dopo l'attacco del 22 aprile a Pahalgam, che ha ucciso 26 persone. L'India ne ha attribuito la responsabilità al Pakistan, che ha categoricamente respinto l'accusa chiedendo un'indagine indipendente.

