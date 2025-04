PAGELLE E TABELLINO BARCELLONA-INTER 3-3 | Dumfries pazzesco incubo Yamal

Dumfries (LaPresse) – Calciomercato.itBARCELLONASzczesny 5Kounde 5,5 (42? Eric Garcia 5,5)Cubarsì 6 (83? Christensen SV)Inigo Martinez 4,5Gerard Martin 5 (46? Araujo 5,5)De Jong 5,5Pedri 6,5 (83? Gavi SV)Yamal 8,5Dani Olmo 5 (68? Fermin Lopez 5)Raphinha 7,5Ferran Torres 7Allenatore: Flick 6TOP BARCELLONA: Yamal 8 – Fa un altro sport, è di un altro pianeta. E non è ancora maggiorenne. Rianima il BARCELLONA con un'invenzione da fenomeno e qualche minuto più tardi centra una clamorosa traversa. Velo intelligente per il 3-3 di Raphinha e secondo palo della serata nel finale a Sommer battuto.

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CAGLIARI 3-1: Arnautovic sontuoso, Carlos Augusto distratto - Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Il centravanti austriaco in grande spolvero con gol e assist L’Inter fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli. L’esultanza di Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri sbrigano la pratica Cagliari per 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli. 🔗calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-ROMA 0-1: Soulé, antipasto gustoso. Salah-Eddine rimandato - Voti e giudizi del match del ‘Castellani’ valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Soulé esulta (LaPresse) – calciomercato.it EMPOLI Silvestri 6,5 De Sciglio 5,5. Dal 46? Sambia 6 Goglichidze 5,5. Dall’86’ Campaniello sv Marianucci 6 Gyasi 5,5 Grassi 5,5 Henderson 5,5. Dal 66? Kovalenko 5,5 Cacace 5,5 Pezzella 5,5 Esposito 5,5. Dal 66? Konate 6 Colombo 5. Dal 46? Kouamé 5,5 Allenatore: D’Aversa 5,5 ROMA Svilar 6 Nelsson 6,5 Hummels 6,5 Ndicka 6 Saud 6. 🔗calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-FIORENTINA 2-1: Lukaku immarcabile, Cataldi e Ndour in confusione - Top, flop, pagelle e tabellino del big match della 28a giornata di Serie A: Lukaku trascinatore, da vero leader, male il centrocampo della Fiorentina Un Napoli nelle sue migliori vesti conquista i tre punti contro la Fiorentina, grazie alle reti di Lukaku e Raspadori. Buongiorno torna quello pre-infortunio, mentre Palladino non trova la quadra. Centrocampo inesistente, si salva solo Fagioli. Malissimo in difesa il trio Comuzzo, Marì e Ranieri. 🔗calciomercato.it

