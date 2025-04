Pagelle Barcellona Inter | TOP e FLOP del match di Champions League

FLOP del match valido per l’andata della semifinale di Champions League: Pagelle Barcellona Inter I TOP e i FLOP del match valido valevole per l’andata della semifinale di Champions League: Pagelle Barcellona Inter. Il 3-3 non decide nulla, ma promuove al massimo livello le due squadre e alcuni dei loro Interpreti. Ecco i migliori e . 🔗 Calcionews24.com - Pagelle Barcellona Inter: TOP e FLOP del match di Champions League I top e idelvalido per l’andata della semifinale diI TOP e idelvalido valevole per l’andata della semifinale di. Il 3-3 non decide nulla, ma promuove al massimo livello le due squadre e alcuni dei loropreti. Ecco i migliori e . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Derby MILAN-INTER: i Top e Flop rossoneri, le pagelle / Coppa Italia News - Finito il derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025. Nella video news, pagelle con Top e Flop rossoneri È finita da pochi minuti Milan-Inter, derby valido per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Sérgio Conceição in occasione della sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. 🔗pianetamilan.it

Pagelle Inter-Fiorentina (2-1): Acerbi al top! Uno non arriva al 6 – CdS - L’Inter ha trionfato ieri sera contro la Fiorentina per 2-1 e si è portata a meno uno dal Napoli capolista. Super Acerbi. Le pagelle di Inter-Fiorentina stilate dal Corriere dello Sport. VITTORIA – Serviva una reazione e questa è puntualmente arrivata. Ieri sera a San Siro, è scesa in campo un’Inter rognosa e determinata, tanto da voler azzannare la Fiorentina sin dai primi minuti. Nonostante lo scempio arbitrale tra errori e compensazione, la vittoria dei nerazzurri è più che meritata. 🔗inter-news.it

Inter-Milan Women 3-3, le pagelle: Milinkovic dai due volti, Serturini al top! - Le pagelle di Inter-Milan Women, gara di Serie A Femminile finita 3-3 all’Arena Civica. Nel derby di Milano Serturini e Cambiaghi fanno vedere la luce. Milinkovic dai due volti. RUNARSDOTTIR 6 – Sfortunata sui due gol del pareggio del Milan: in entrambe le conclusioni, infatti, i difensori nerazzurri deviano verso la sua porta complicando tutto. Resta attenta e pronta sul resto delle occasioni rossonere. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Pagelle Barcellona-Inter 3-3: Thuram e Dumfries da sogno, Lautaro ko. Sommer sfortunato, Yamal sembra Messi; Barcellona-Inter 3-3, pagelle: Dumfries per i nipoti, Yamal clamoroso; PAGELLE E TABELLINO BARCELLONA-INTER 3-3: Dumfries pazzesco, incubo Yamal; Barcellona-Inter 3-3, le pagelle: stratosferico Dumfries (8), Acerbi spaesato (5,5), Lautaro Martinez sfortuna. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pagelle Barcellona-Inter 3-3: Thuram e Dumfries da sogno, Lautaro ko. Sommer sfortunato, Yamal sembra Messi - Champions League semifinale d'andata Barcellona-Inter 3-3 top e flop: magia di Thuram, doppietta di Dumfries, ansia Lautaro, gol alla Messi per Yamal. 🔗sport.virgilio.it

Le pagelle di Barcellona-Inter 3-3: Dumfries con una serata da raccontare ai nipoti, Lamine Yamal talento clamoroso - CHAMPIONS LEAGUE - I voti a tutti i protagonisti di Barcellona-Inter 3-3 con le pagelle della partita valida come semifinale d'andata. Il migliore è Dumfries au ... 🔗eurosport.it

Barcellona-Inter 3-3, le pagelle: stratosferico Dumfries (8), Acerbi spaesato (5,5), Lautaro Martinez sfortunato (5,5) - La sfida Barcellona-Inter, valida per l'andata della semifinale di Champions League, si conclude sul 3-3. Doppio vantaggio nerazzurro con Thuram (gol di tacco) e Dumfries. I padroni di ... 🔗msn.com