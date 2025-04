Pagelle Barcellona Inter | Dumfries sontuoso Thuram elegante! Dimarco esce col mal di testa

Pagelle Barcellona Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico Lluis Companys, sfida valevole per la semifinale d’andata di ChampionsFinisce qui Barcellona Inter, risultato finale di nella semifinale d’andata di Champions League: queste le nostre Pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo allo stadio Olimpico Lluis Companys. Inizio super dei nerazzurri che passano in vantaggio dopo meno di 1 minuto col tacco di Thuram. Dumfries raddoppia al 21? con Dumfries. Poi arriva la valanga blaugrana. Gol splendido di Yamal (che poi colpirà anche due traverse). Ferran Torres pareggia i conti prima della fine del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri passano ancora avanti con la doppietta di Dumfries sempre su angolo. Poi l’autorete sfortunata di Sommer riporta in parità gli spagnoli. 🔗 Internews24.com - Pagelle Barcellona Inter: Dumfries sontuoso, Thuram elegante! Dimarco esce col mal di testa di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico Lluis Companys, sfida valevole per la semifinale d’andata di ChampionsFinisce qui, risultato finale di nella semifinale d’andata di Champions League: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo allo stadio Olimpico Lluis Companys. Inizio super dei nerazzurri che passano in vantaggio dopo meno di 1 minuto col tacco diraddoppia al 21? con. Poi arriva la valanga blaugrana. Gol splendido di Yamal (che poi colpirà anche due traverse). Ferran Torres pareggia i conti prima della fine del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri passano ancora avanti con la doppietta disempre su angolo. Poi l’autorete sfortunata di Sommer riporta in parità gli spagnoli. 🔗 Internews24.com

