Pagelle Barcellona-Inter 3-3 | Yamal incontenibile Dumfries l’uomo in più

Finisce in pareggio tra Barcellona e Inter, nella gara d'andata delle semifinali di Champions League 202425. Partita dalle mille emozioni, ancora apertissima per quanto riguarda l'esito finale del doppio confronto: si deciderà tutto martedì 6 maggio (ore 21:00) a San Siro. Pronti via e dopo 30? l'Inter è in vantaggio con una prodezza di tacco di Marcus Thuram. I padroni di casa reagiscono e si rendono pericolosi, ma al 21? sono ancora i nerazzurri a colpire con una splendida girata di Denzel Dumfries, bravo e reattivo a mettere in rete sugli sviluppi di un corner.Passano solo 3? però e i blaugrana la riaprono con un'azione personale da vero fenomeno di Lamine Yamal, che salta tutti e in mezzo al traffico trova il mancino a giro che bacia il palo ed entra. Il gol del numero 19 cambia la partita per il Barcellona, con l'Inter che accusa il colpo e non riesce più a ripartire.

PAGELLE E TABELLINO BARCELLONA-INTER 3-3: Dumfries pazzesco, incubo Yamal - Voti, top e flop della sfida del Montjuic, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Girandola di emozioni in Catalogna: doppietta per l’olandese dopo la magia di Thuram per la squadra di Inzaghi Denzel Dumfries (LaPresse) – Calciomercato.itBARCELLONA Szczesny 5 Kounde 5,5 (42? Eric Garcia 5,5) Cubarsì 6 (83? Christensen SV) Inigo Martinez 4,5 Gerard Martin 5 (46? Araujo 5,5) De Jong 5,5 Pedri 6,5 (83? Gavi SV) Yamal 8,5 Dani Olmo 5 (68? Fermin Lopez 5) Raphinha 7,5 Ferran Torres 7 Allenatore: Flick 6 TOP Barcellona: Yamal 8 – Fa un altro sport, è di un altro pianeta. 🔗calciomercato.it

