Pagelle Barcellona-Inter 3-3 | Dumfries il migliore il peggiore…

Dumfries con una torre da manuale. Qualche distrazione su Ferran, ma resta una presenza importante nel cuore dell’area.BASTONI 5,5Soffre tantissimo le accelerazioni di Yamal, che lo costringe a rincorse continue. Tiene duro, migliora nella ripresa, ma non è la sua miglior serata.Dumfries 8Man of the match. Un assist e una doppietta in semifinale di Champions: basterebbe questo. In più è continuo, cattivo, determinante. 🔗 Ilnerazzurro.it - Pagelle Barcellona-Inter 3-3: Dumfries il migliore, il peggiore… SOMMER 6Incolpevole sui primi due gol, reattivo su Dani Olmo e Yamal. Peccato per il 3-3: la botta di Raphinha è forte ma centrale, e la palla gli rimbalza sulla schiena prima di finire in rete. Sfortunato.BISSECK 6Si dimentica Ferran sul 2-2, errore pesante. Ma non si abbatte e cresce con il passare dei minuti, tenendo botta nel finale. Prova comunque di carattere.ACERBI 6Serve un assist perfetto acon una torre da manuale. Qualche distrazione su Ferran, ma resta una presenza importante nel cuore dell’area.BASTONI 5,5Soffre tantissimo le accelerazioni di Yamal, che lo costringe a rincorse continue. Tiene duro, migliora nella ripresa, ma non è la sua miglior serata.8Man of the match. Un assist e una doppietta in semifinale di Champions: basterebbe questo. In più è continuo, cattivo, determinante. 🔗 Ilnerazzurro.it

Inter Lazio 2-0 pagelle: Golazo di Arnautovic, Dumfries cambia l’Inter, Taremi insulso - Martinez 6,5 – Protagonista in tre interventi decisivi su Isaksen, negandogli il gol con parate all’altezza della maglia che indossa. Attento nelle uscite, l’unico errore arriva in un’incomprensione con Pavard, ma la Lazio non ne approfitta. Pavard 6 – Intelligente nella gestione tattica, copre bene gli spazi lasciati scoperti e legge con precisione le traiettorie avversarie. Resta più bloccato per bilanciare le avanzate di Bisseck. 🔗ilnerazzurro.it

Inter-Feyenoord 2-1, le pagelle: Thuram (7,5) inarrestabile, Calhanoglu (6,5) perfetto dal dischetto, Dumfries (7,5) ovunque - L'Inter supera 2-1 il Feyenoord a San Siro e stacca il pass per i quarti di finale di Champions League. Thuram straripante, sblocca la partita e colpisce una traversa. Moder pareggia su rigore,... 🔗ilmessaggero.it

Pagelle Barcellona-Inter 3-3: Yamal incontenibile, Dumfries l’uomo in più - Finisce in pareggio tra Barcellona e Inter, nella gara d’andata delle semifinali di Champions League 2024/25. Partita dalle mille emozioni, ancora apertissima per quanto riguarda l’esito finale del doppio confronto: si deciderà tutto martedì 6 maggio (ore 21:00) a San Siro. Pronti via e dopo 30? l’Inter è in vantaggio con una prodezza di tacco di Marcus Thuram. I padroni di casa reagiscono e si rendono pericolosi, ma al 21? sono ancora i nerazzurri a colpire con una splendida girata di Denzel Dumfries, bravo e reattivo a mettere in rete sugli sviluppi di un corner. 🔗sportface.it

Barcellona-Inter, le pagelle di CM: Dumfries è immenso, che gol Thuram! - BARCELLONA-INTER 3-3 PAGELLE INTER Sommer 6: Sui primi due goal catalani è impossibile intervenire, invece è bravo sia su Dani Olmo che su Yamal. Sulla bordata di. 🔗calciomercato.com

Le pagelle di Barcellona-Inter 3-3: Dumfries con una serata da raccontare ai nipoti, Lamine Yamal talento clamoroso - CHAMPIONS LEAGUE - I voti a tutti i protagonisti di Barcellona-Inter 3-3 con le pagelle della partita valida come semifinale d'andata. Il migliore è Dumfries au ... 🔗eurosport.it

Pagelle Barcellona-Inter 3-3: Thuram e Dumfries da sogno, Lautaro ko. Sommer sfortunato, Yamal sembra Messi - Champions League semifinale d'andata Barcellona-Inter 3-3 top e flop: magia di Thuram, doppietta di Dumfries, ansia Lautaro, gol alla Messi per Yamal. 🔗sport.virgilio.it