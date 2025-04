Padre spara e uccide il figlio oggi l’interrogatorio di garanzia | Natale La Verde non risponde al gip

garanzia per Natale La Verde, l'imprenditore di 62 anni che, a San Gregorio di Catania, ha ucciso il figlio Carlo, di 23 anni. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip di Catania si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto dell'uomo, eseguito dai Carabinieri. Il 62enne è accusato di omicidio volontario. 🔗 Si è svolto l'interrogatorio diperLa, l'imprenditore di 62 anni che, a San Gregorio di Catania, ha ucciso ilCarlo, di 23 anni. L'uomo si è avvalso della facoltà di nonre. Il gip di Catania si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto dell'uomo, eseguito dai Carabinieri. Il 62enne è accusato di omicidio volontario. 🔗 Fanpage.it

