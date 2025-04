Padellaro fa a pezzi la sinistra | Basta col piagnisteo antifascista Schlein e Conte quando si decidono a condannare le foibe?

quando un braccio teso può dirsi fascista». Parole nette pronunciate da Antonio Padellaro, già direttore de l'Unità, fondatore del Fatto quotidiano e dichiaratamente di sinistra. Ma anche Padellaro si è stancato dei "professionisti dell'antifascismo" per parafrasare una vecchia metafora di Leonardo Sciascia e ha scritto il libro "Antifascisti immaginari", pubblicato da PaperFirst con la prefazione di Marco Travaglio.Padellaro spiega il suo libro "Antifascisti immaginari"Al Corriere della Sera, Padellaro ha spiegato in maniera categorica che non ne può più di «questo antifascismo recitativo, da rendita di posizione, con quelle che con Travaglio chiamiamo facce da Ventotene».

