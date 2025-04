Oxfam | “A Gaza oltre mezzo milione di palestinesi in fuga dai bombardamenti chiediamo cessate il fuoco immediato”

Oxfam denuncia la gravissima emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza: oltre 500mila persone in fuga, aiuti bloccati da Israele e nessun luogo sicuro dove rifugiarsi. L'organizzazione chiede un cessate il fuoco immediato e la riapertura dei corridoi umanitari. 🔗 denuncia la gravissima emergenza umanitaria nella Striscia di500mila persone in, aiuti bloccati da Israele e nessun luogo sicuro dove rifugiarsi. L'organizzazione chiede unilimmediato e la riapertura dei corridoi umanitari. 🔗 Fanpage.it

A Gaza oltre 100 morti in 24 ore: raid su ex scuole con sfollati. Idf lancia nuova offensiva di terra - Continuano gli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia, dove i raid di Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i morti: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre bombardamenti separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. 🔗ilfattoquotidiano.it

Oxfam: “Due miliardi di persone nel mondo senza acqua pulita. A Gaza ed Etiopia situazione catastrofica” - Oggi nel mondo oltre 2 miliardi di persone – 1 persona su 4 – non hanno accesso a fonti d’acqua pulita per bere o lavarsi a causa dei conflitti o della crisi climatica. Si calcola che entro il 2050, 3 persone su 4 dovranno affrontare l’impatto della siccità. Metà della popolazione mondiale non può contare su servizi igienico sanitari adeguati, soprattutto nei Paesi più poveri, dove la mancanza di acqua e igiene provoca epidemie e malattie infettive: oltre mille bambini sotto i 5 anni muoiono per questo motivo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Hamas, 'oltre 50.000 morti il bilancio della guerra a Gaza' - Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime della guerra scatenata da Israele in risposta dall'attacco del 7 ottobre ha superato quota 50.000 morti. Le vittime a oggi sono 50.021. 🔗quotidiano.net

