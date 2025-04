Laprimapagina.it - Otto secoli di San Francesco: l’Umbria rafforza il legame con San Francisco nel nome del Santo

Un ponte di spiritualità e cultura che unisce Umbria e California nel segno di San. Si è tenuto oggi a Palazzo Donini, sede della Regione Umbria, un significativo incontro tra la presidente Stefania Proietti e una delegazione dei Knights of Saint Francis proveniente da San. La visita si inserisce nell’ambito delle iniziative preparatorie alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte deldi Assisi, anniversario che vedrà anche negli Stati Uniti eventi di rilievo, tra cui una mostra con reperti umbri originali promossa proprio dai Cavalieri di San.“Accogliere in Umbria gli amici della delegazione – ha dichiarato la presidente Proietti – è un segno del dialogo tra i popoli che la figura di Sancontinua a ispirare. Il gemellaggio con la California è un ponte di valori condivisi: la pace, la giustizia sociale, la cura del creato”. 🔗 Laprimapagina.it