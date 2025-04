Ostie rubate in una chiesa a Catania ci sarà una messa riparatoria

Catania, sul furto sacrilegò di Ostie consacrate rubate la sera del 25 aprile scorso nella cappella dell’oratorio San Giovanni Paolo II delle. 🔗 Feedpress.me - Ostie rubate in una chiesa a Catania, ci sarà una messa riparatoria «Tutto può far pensare all’azione di chi segue sette sataniche e mette in atto rituali che sono deleteri per la propria vita e per quelle della società, ma su questi aspetti farà luce l’autorità inquirente». Lo afferma una nota dell’arcidiocesi di, sul furto sacrilegò diconsacratela sera del 25 aprile scorso nella cappella dell’oratorio San Giovanni Paolo II delle. 🔗 Feedpress.me

