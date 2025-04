Ospedale e casa di Comunità a Cormano aperto il cantiere

Ospedale e della casa di Comunità a Cormano nel parco comunale di via Tobagi, al quartiere Fornasè, diventa realtà. In questi giorni di fine aprile sono state alzate le recinzioni di legno (nella foto) per l’area di cantiere, che avrà una grandezza di 5mila metri quadrati. A Cormano saranno realizzati un Ospedale e . 🔗 La realizzazione dell’e delladinel parco comunale di via Tobagi, al quartiere Fornasè, diventa realtà. In questi giorni di fine aprile sono state alzate le recinzioni di legno (nella foto) per l’area di, che avrà una grandezza di 5mila metri quadrati. Asaranno realizzati une . 🔗 Ilnotiziario.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Casa e ospedale di comunità. Lavori al via: si parte il 10 marzo - Iniziano lunedì i lavori per la realizzazione della casa e dell’ospedale di comunità in piazza Duomo. Le due opere sono finanziate con i fondi Pnrr per un importo ben superiore ai 7,7 milioni di euro (3,2 milioni per la casa di comunità, 7,5 milioni per l’ospedale). Secondo la Asl: "L’ingente investimento rivoluzionerà i servizi territoriali dell’orvietano. La casa della comunità rappresenta infatti la porta di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociosanitari di prossimità con un’attenzione particolare alla popolazione più anziana e fragile, riducendo così il ricorso improprio alle ... 🔗lanazione.it

Orvieto, al via i lavori di realizzazione della casa e dell'ospedale di comunità - Prendono il via ad Orvieto, in piazza Duomo, il prossimo lunedì 10 marzo 2025, i lavori per la realizzazione della casa di comunità e dell'ospedale di comunità dell'azienda Usl Umbria 2. Le due opere, che andranno a riqualificare un'area di grande pregio del centro storico cittadino a pochi passi... 🔗ternitoday.it

Lavori al via per l’Ospedale e la Casa di Comunità a Cava de’ Tirreni - Siamo molto felici che finalmente si sono sbloccati i vincoli della Sovrintendenza per l’Ospedale di Comunità e la Casa di Comunità a Cava de’ Tirreni. Ora queste due nuove strutture si configureranno come centri polivalenti territoriali nei quali l’erogazione di prestazioni sanitarie si... 🔗salernotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ospedale e casa di Comunità a Cormano, aperto il cantiere; Addio al parco, arriva il cantiere della casa di comunità a Cormano; Cormano, al via i lavori per la realizzazione della casa e ospedale di comunità; Casa e Ospedale di Comunità a Cormano, la firma dell’atto tra Asst e Comune. 🔗Ne parlano su altre fonti