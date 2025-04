Ospedale di comunità partono i lavori | Entro l' estate la posa della prima pietra

Mondragone, partiti i lavori per il nuovo ospedale di comunità - Tempo di lettura: 2 minutiPartiti ufficialmente stamane i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità e primo soccorso a Mondragone. Con la consegna delle aree alla ditta esecutrice dei lavori, in mattinata si è dato avvio anche alle opere di sbancamento del terreno ubicato alle spalle del distretto sanitario dove verrà realizzato il primo ospedale di comunità di Mondragone con primo soccorso codice bianco. 🔗anteprima24.it

Partono i lavori alla Casa della Comunità di Bagnacavallo: un intervento da 150mila euro - Dopo il cantiere della Casa della Comunità di Alfonsine, lavori al via anche alla Casa della Comunità di Bagnacavallo. L’immobile di via Vittorio Veneto 8 sarà sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, è prevista la sostituzione o il restauro degli infissi più vecchi... 🔗ravennatoday.it

Ospedale di Comunità, proseguono i lavori. Sopralluogo nel cantiere - Sopralluogo ieri del direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini e della sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli nel cantiere dove sono in corso i lavori di realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità, finanziati dal Pnrr, per oltre tre milioni, che comprendono la creazione di una Rsa per 20 posti letto. Il progetto prevede al primo piano la Casa di Comunità che per la parte ambulatoriale andrà ad integrare le prestazioni già presenti al piano terra, mentre al secondo sarà realizzata la Rsa per anziani non autosufficienti. 🔗ilrestodelcarlino.it

