Ospedale di Chieti al via i lavori di consolidamento del Corpo C

Ha preso il via la complessa operazione finalizzata al consolidamento del Corpo C dell'Ospedale di Chieti. È stata fatta la consegna parziale dei lavori, riferita all'area esterna adiacente l'edificio, al fine di permettere all'impresa Strever spa che si è aggiudicata l'appalto, di allestire il cantiere.

Lavori all’ospedale, il “caso Chieti” finisce sui tavoli della politica nazionale - Il caso dei lavori all’ospedale di Chieti con relativo sgombero dei reparti finisce sui tavoli della politica nazionale. A portarlo è il Movimento 5 Stelle che tramite la deputata Daniela Torto presenterà due interrogazioni parlamentari. I lavori in programma all’ospedale stanno creando più di... 🔗chietitoday.it

Lavori all'ospedale di Chieti: convocata la commissione sanità, mentre il sindaco invita il nuovo manager della Asl in Comune - “Si terrà il 4 marzo la commissione sanità per la settimana prossima, in modo da poterci confrontare sulla situazione che interesserà il SS. Annunziata e porre le basi del consiglio straordinario alla sanità già richiesto all’ufficio di presidenza”, ad annuniarlo è la consigliera e presidente... 🔗chietitoday.it

Polemiche sui lavori all'ospedale di Chieti, Schael: "Ne abbiamo avuto di tempo per un confronto serio e sereno, il mio ora è finito” - Il direttore generale della Asl Thomas Schael ha atteso giorni prima di intervenire sulla questione lavori al SS. Annunziata di Chieti, "su quel Corpo C attenzionato da anni per ragioni di tenuta sismica, suffragate da voluminosi dossier stilati da esperti incaricati, più di 10 anni fa, dalla... 🔗chietitoday.it

