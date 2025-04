Osimhen Juve spunta una nuova contropartita per convincere il Napoli | così il prezzo dell’attaccante può abbassarsi sensibilmente Tutti gli aggiornamenti

Osimhen Juve, spunta una nuova contropartita per convincere il Napoli: ecco il possibile futuro dell’attaccante accostato ai bianconeriTra i grandi obiettivi del calciomercato Juve c’è sicuramente Osimhen, attaccante del Napoli in in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i partenopei non starebbero mollando la presa su Federico Gatti.La Juve valuta il difensore circa 25 milioni di euro e potrebbe essere utilizzato come contropartita pre far abbassare il prezzo dell’attaccante nigeriano. Sarà un estate rovente sull’asse Torino-Napoli. .com 🔗 Juventusnews24.com - Osimhen Juve, spunta una nuova contropartita per convincere il Napoli: così il prezzo dell’attaccante può abbassarsi sensibilmente. Tutti gli aggiornamenti unaperil: ecco il possibile futuroaccostato ai bianconeriTra i grandi obiettivi del calciomercatoc’è sicuramente, attaccante delin in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i partenopei non starebbero mollando la presa su Federico Gatti.Lavaluta il difensore circa 25 milioni di euro e potrebbe essere utilizzato comepre far abbassare ilnigeriano. Sarà un estate rovente sull’asse Torino-. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro! Obiettivo concreto ma ci sono importanti novità: e spunta quest’ostacolo - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber del Napoli Osimhen, attaccante del Napoli in prestito dal Galatasaray, è tra i grandi obiettivi del calciomercato Juve. Di seguito le parole di Giovanni Albanese sul futuro del bomber nigeriano. PAROLE – «Mi sento di confermare le possibilità di Tonali o di Osimhen alla Juve ma tutto passa dalla qualificazione dalla prossima Champions League. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve, l’alternativa a Vlahovic. Affare non semplice ma Giuntoli farà un tentativo: spunta questo scenario per la prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, ecco il sostituto di Vlahovic: si vuole puntare sul centravanti nigeriano. Lo scenario per la prossima stagione Come spiegato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il calciomercato Juve guarda alla situazione di Victor Osimhen con grande interesse. Le ultime sulle possibili mosse dei bianconeri. LA SITUAZIONE – «Visto che il rinnovo di Vlahovic è fermo, la sua cessione è sempre più probabile e per questo la Juventus ha in testa Osimhen, che a fine campionato rientrerà al Napoli dal Galatasaray. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve e non solo: spunta un’alternativa di lusso al bomber di proprietà del Napoli! Il nome a sorpresa per l’estate - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve e non solo: spunta un’alternativa di lusso al bomber di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray! Il nome Nel corso della prossima sessione estiva il calciomercato Juve andrà a caccia di nuovi attaccanti, tenuto conto che nel reparto saluterà quasi sicuramente sia Vlahovic che Milik. L’obiettivo principale sembra essere Osimhen, ma le probabili difficoltà in sede di trattativa con il Napoli spingono la dirigenza a cercare anche profili alternativi. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Gatti Napoli: spunta la valutazione della Juve ma... Novità; Osimhen-Juve, spunta il guaio: Giuntoli vira con decisione su Lookman; Tuttosport - Osimhen-Juventus, spunta un ostacolo: avanti con Lookman, ma non solo; Juventus all'attacco: spunta Lookman fra Adeyemi e Osimhen. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sportmediaset - Juve, per Osimhen "ostacolo" Galatasaray - Victor Osimhen, centravanti nigeriano classe 1998 del Napoli, attualmente in forza al Galatasaray, è sempre tra gli obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. 🔗tuttojuve.com

Osimhen alla Juventus?/ Calciomercato Juve, c’è una possibilità ma anche due ostacoli! - Victor Osimhen alla Juventus può essere un tema caldo del prossimo calciomercato estivo, certamente i bianconeri ci stanno pensando. 🔗ilsussidiario.net

Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro! Obiettivo concreto ma ci sono importanti novità: e spunta quest’ostacolo - Osimhen, attaccante del Napoli in prestito dal Galatasaray, è tra i grandi obiettivi del calciomercato Juve. Di seguito le parole di Giovanni Albanese sul futuro del bomber nigeriano. PAROLE – «Mi ... 🔗juventusnews24.com