assunzioni al reparto di Ortopedia dell’ospedale di Urbino, che si conferma un’eccellenza a livello nazionale per la tempestività degli interventi alle fratture di femore. Ad annunciarlo è stato ieri il direttore Ast Alberto Carelli: "Il reparto di Ortopedia di Urbino è un punto di riferimento per l’intera provincia e a certificarlo è il Programma Nazionale Esiti 2024, che per le fratture al femore nel paziente over 65 registra per l’ospedale di Urbino più di nove casi su 10 operati entro quarantotto ore. Uno standard altissimo, superiore a quello previsto dalla Regione e tra i primi in Italia.Nelle Marche è attualmente utilizzato come standard l’obiettivo nazionale di intervento entro le 48 ore per l’80 per cento dei pazienti. Nel 2023 su 171 fratture operate presso l’Ortopedia e Traumatologia del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino il 93,24 per cento dei casi sono stati operati entro 2 giorni dal ricovero. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Ortopedia marcia verso il futuro: tre assunzioni Tre nuoveal reparto didell’ospedale di Urbino, che si conferma un’eccellenza a livello nazionale per la tempestività degli interventi alle fratture di femore. Ad annunciarlo è stato ieri il direttore Ast Alberto Carelli: "Il reparto didi Urbino è un punto di riferimento per l’intera provincia e a certificarlo è il Programma Nazionale Esiti 2024, che per le fratture al femore nel paziente over 65 registra per l’ospedale di Urbino più di nove casi su 10 operati entro quarantotto ore. Uno standard altissimo, superiore a quello previsto dalla Regione e tra i primi in Italia.Nelle Marche è attualmente utilizzato come standard l’obiettivo nazionale di intervento entro le 48 ore per l’80 per cento dei pazienti. Nel 2023 su 171 fratture operate presso l’e Traumatologia del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino il 93,24 per cento dei casi sono stati operati entro 2 giorni dal ricovero. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

