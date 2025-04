Orta di Atella fermato al posto di blocco lascia lo scooter e scappa a piedi | arrestato 23enne

23enne di Orta di Atella bordo di un SH 350, fermato dai carabinieri della Compagnia di Marcianise per un controllo, ha abbandonato il motociclo fuggendo a piedi. Rincorso dai militari è stato raggiunto e bloccato all’interno di un cantiere e, al fine di sottrarsi all’attività di polizia, ha .L'articolo Orta di Atella, fermato al posto di blocco lascia lo scooter e scappa a piedi: arrestato 23enne Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Orta di Atella, fermato al posto di blocco lascia lo scooter e scappa a piedi: arrestato 23enne È accaduto nel pomeriggio di ieri. Undidibordo di un SH 350,dai carabinieri della Compagnia di Marcianise per un controllo, ha abbandonato il motociclo fuggendo a. Rincorso dai militari è stato raggiunto e bloccato all’interno di un cantiere e, al fine di sottrarsi all’attività di polizia, ha .L'articolodialdiloTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Viene fermato al posto di blocco: il comandante dei Vigili è positivo all'alcoltest - Durante un posto di blocco nella mattinata di martedì 22 aprile, i carabinieri di Cento, in provincia di Ferrara, hanno fermato un automobilista risultato poi positivo all'alcoltest. Nulla di insolito, se non per un dettaglio: al volante c'era Fabio Ferioli, comandante della polizia locale di... 🔗today.it

Fermato a un posto di blocco: sotto il sedile dell’auto oltre 400 chili tra argento e oro, denunciato imprenditore - Arezzo, 14 aprile 2025 - Un imprenditore romano del settore orafo è stato fermato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Arezzo lungo la SP1, a Castiglion Fibocchi, durante un controllo stradale. Nell’auto su cui viaggiava, le fiamme gialle hanno trovato oltre 400 chili di argento e 500 grammi di oro, per un valore complessivo stimato in quasi 415mila euro. Tutto il materiale era privo di marchio identificativo. 🔗lanazione.it

Ruba champagne per 2500 euro: arrestato 34enne georgiano a Orta di Atella - È finito in manette il 34enne georgiano sorpreso a rubare cinque bottiglie di champagne pregiato del valore complessivo di circa 2500 euro all’interno di un cash and carry situato in via Massimo Troisi. Ruba champagne per 2500 euro: arrestato 34enne georgiano a Orta di Atella L’arresto è stato eseguito nel primo pomeriggio di ieri, giovedì […] L'articolo Ruba champagne per 2500 euro: arrestato 34enne georgiano a Orta di Atella sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Ne parlano su altre fonti

Orta di Atella. Al posto di blocco, abbandona la moto e scappa a piedi. Rintracciato viene trovato in possesso di stupefacenti –; Orta di Atella, fugge all’alt dei carabinieri: fermato dopo inseguimento con droga nello zaino; Orta di Atella, schiaffi alla madre, lei chiede l'intervento dei carabinieri: arrestato; Orta di Atella, duplice omicidio: uccisi i fratelli Claudio e Marco Marrandino, di 29 e 39 anni, c'è un fermato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Orta di Atella, fugge all’alt dei carabinieri: fermato dopo inseguimento con droga nello zaino - Orta di Atella (Caserta)– Ha tentato la fuga a piedi dopo aver abbandonato il suo scooter, ma è stato braccato e bloccato dai carabinieri. È accaduto nel ... 🔗pupia.tv

Orta di Atella, sfugge all'alt dei carabinieri e abbandona lo scooter: preso con droga - Un 23 enne di Orta di Atella in sella ad un SH 350, fermato dai carabinieri della Compagnia di Marcianise per un controllo, ha abbandonato lo scooter fuggendo a piedi. Rincorso dai ... 🔗msn.com

Crollo Orta di Atella, altro collasso strutturale: non ci sono feriti - Intorno alle 22 di ieri sera, in via Diaz, a Orta di Atella si è verificato un ulteriore ... da parte della società Acquedotti scpa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗msn.com