Orrore in Italia le vittime sono giovanissime | cosa succedeva negli spogliatoi della squadra

della squadra si consumava un Orrore che soltanto oggi è venuto a galla e che fa inorridire, a maggior ragione se si considera la giovanissima età delle vittime. Un caso terribile che ha scosso l’Italia.Tutto succedeva negli spogliatoi della squadra, durante gli allenamenti: alcune ragazzine sarebbero state vittime delle attenzioni di un componente dello staff, che in alcune occasioni avrebbe anche compiuto vere e proprie molestie.I Carabinieri di Cittaducale (Rieti) hanno così sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un noto allenatore di squadre di basket giovanili reatine con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di tre ragazze minorenni. 🔗 Thesocialpost.it - Orrore in Italia, le vittime sono giovanissime: cosa succedeva negli spogliatoi della squadra Si riunivano per gli allenamenti, per preparare le partite, per scendere in campo tutti insieme e divertirsi facendo sport. Ma all’interosi consumava unche soltanto oggi è venuto a galla e che fa inorridire, a maggior ragione se si considera la giovanissima età delle. Un caso terribile che ha scosso l’.Tutto, durante gli allenamenti: alcune ragazzine sarebbero statedelle attenzioni di un componente dello staff, che in alcune occasioni avrebbe anche compiuto vere e proprie molestie.I Carabinieri di Cittaducale (Rieti) hanno così sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un noto allenatore di squadre di basket giovanili reatine con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di tre ragazze minorenni. 🔗 Thesocialpost.it

