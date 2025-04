Orrore a Catania madre uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone | fermata la donna il marito colto da malore

Orrore a Misterbianco nel Catanese. Una bimba di sette mesi è morta, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese. La piccola, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta prima di arrivare in ospedale per le gravissime lesioni riportate. Sul posto per i rilievi anche il nucleo investigativo. La procura di Catania ha aperto un fascicolo.Una tragedia familiare che è un colpo allo stomaco. La piccolina si chiamava Maria Rosa. Dopo essere precipitata dal secondo piano, è stata soccorsa da personale del 118 ed è stata portata in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Secoloditalia.it - Orrore a Catania, madre uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone: fermata la donna, il marito colto da malore L’a Misterbianco nel Catanese. Una bimba diè morta, dopo essere stata lanciata dalladaldi casa. La, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese. La piccola, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta prima di arrivare in ospedale per le gravissime lesioni riportate. Sul posto per i rilievi anche il nucleo investigativo. La procura diha aperto un fascicolo.Una tragedia familiare che è un colpo allo stomaco. La piccolina si chiamava Maria Rosa. Dopo essere precipitata dal secondo piano, è stata soccorsa da personale del 118 ed è stata portata in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Secoloditalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Orrore a Prato, uccide la madre a coltellate e poi dà fuoco alla casa. Mistero sul movente - Ancora sangue in famiglia, ancora un’alba tragica in una cittadina del Bel Paese che oggi si è risvegliata nell’orrore di un efferato omicidio consumato nella notte. Un giovane di 22 anni ha ucciso la madre con tre coltellate e poi ha dato fuoco all’abitazione. Succede tutto a Montepiano, una frazione di Vernio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il pubblico ministero di turno Laura Canovai. 🔗secoloditalia.it

Madre lancia dal balcone la figlia di pochi mesi, orrore a Catania - Tragedia nella provincia di Catania, dove una bambina di appena sette mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche. È accaduto a Misterbianco, dove secondo le prime ricostruzioni la neonata sarebbe stata lanciata dal balcone della propria abitazione dalla madre. La scena, sconvolgente, ha immediatamente richiamato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. 🔗caffeinamagazine.it

Montepiano, uccide la madre a coltellate e poi confessa: “Era cattiva, ho fatto la cosa giusta” - Ha ucciso la madre con un coltello e poi si è rinchiuso in casa con lei per undici ore. Quando si è accertato che fosse morta, dopo una lunga sofferenza, ha dato fuoco all’abitazione e ha avvertito i vicini. Questa tragica vicenda familiare si è svolta tra lunedì mattina e l’alba di martedì in una villa a Montepiano, una frazione di Vernio, nel cuore dell’Appennino. Leggi anche: Europa sotto shock, sull’Ucraina gli USA votano con Russia e Cina Davide Morganti, 22 anni e sordomuto, ha inferto il primo colpo al collo della madre, Anna Viliani, di 60 anni, mentre lei si era appoggiata al ... 🔗thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Orrore a Catania, madre uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone: fermata la donna, il marito colto da malore; Orrore a Catania: lancia dal balcone la figlia neonata e la uccide, fermata dai carabinieri; Catania, lancia la figlia di 7 mesi dal balcone: morta sul colpo | .it; Omicidio a Messina, uccide la madre con decine di coltellate dopo una lite: arrestato il figlio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Catania, madre uccide la figlia lanciandola dal balcone a Misterbianco - Una donna ha lanciato la figlia dal balcone di casa, in provincia di Catania a Misterbianco. La piccola, di pochi mesi, è morta dopo l'intervento dei sanitari. 🔗gazzetta.it

Catania, uccide la figlia di 7 mesi lanciandola dal balcone - MISTERBIANCO. Una bambina, di sette mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Catania, lancia la figlia dal balcone: madre uccide bimba di 7 mesi - Una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la ... 🔗erreemmenews.it