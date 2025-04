Movieplayer.it - Orlando Bloom e Bryce Dallas Howard in una missione sotto copertura nel trailer di Deep Cover

A giugno arriverà in streaming su Prime Video la divertente commedia, di cui Amazon ha condiviso il primo. Prime Video ha condiviso online ildel film, che può contare su un cast stellare guidato da. La commedia piena di scene d'azione debutterà in streaming sulla piattaforma di Amazon il 12 giugno. Cosa mostra ilIl filmè stato diretto da Tom Kingsley, che ha lavorato in precedenza a show televisivi come Ghosts e Doctor Who. Neldella commedia si vede quello che accade quando Kat, che insegna agli attori come improvvisare sul palco degli spettacoli comici, viene assunta da un poliziotto e riceve una. 🔗 Movieplayer.it