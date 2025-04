Organici ATA 2025 2026 | FLC CGIL chiede più posti per affrontare il PNRR

2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali per discutere l’informativa sugli Organici del personale ATA per l’anno scolastico 20252026, nell’ambito del triennio 2022-2025. Confermati gli Organici ATA: 196.477 posti anche per il 20252026 Durante l’incontro, il MIM ha presentato la bozza di decreto interministeriale (MIMMEF) e le . Organici ATA 20252026: FLC CGIL chiede più posti per affrontare il PNRR Scuolalink. 🔗 Il 29 aprileil Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali per discutere l’informativa suglidel personale ATA per l’anno scolastico, nell’ambito del triennio 2022-. Confermati gliATA: 196.477anche per ilDurante l’incontro, il MIM ha presentato la bozza di decreto interministeriale (MIMMEF) e le .ATA: FLCpiùperilScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Organici scuola, confermati i tagli: meno 5660 docenti dal 2025-2026, meno 2174 ATA dal 2026-2027. Blocco del turnover del 25% in tutta la PA. La circolare della RGS - La legge di bilancio 2025 introduce importanti novità per la gestione del personale nella Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di completare le riforme previste dal PNRR. Pubblicata la circolare della Ragioneria dello Stato con tutte le indicazioni operative. L'articolo Organici scuola, confermati i tagli: meno 5660 docenti dal 2025-2026, meno 2174 ATA dal 2026-2027. Blocco del turnover del 25% in tutta la PA. 🔗orizzontescuola.it

Organici ATA, nel 2025/26 ci sarà il nuovo profilo di operatore scolastico. Ministero propone 17mila posti per la mobilità verticale - Si è conclusa la riunione tra Sindacati e Ministero sugli organici ATA 2025/26. Tra le novità più attese l'arrivo del nuovo profilo di operatore scolastico, previsto dal CCNL 2019/21. Nessun posto per il corrente anno scolastico, l'operatore scolastico arriva il prossimo anno. Figura attesa anche da chi si è inserito nelle graduatorie di terza fascia nel 2024, in previsione della mobilità verticale. 🔗orizzontescuola.it

Organici scuola 2025/2026: personale ATA, l’informativa del Ministero. - Confermati 196.477 posti in organico e i relativi criteri di riparto. Il taglio di 2174 unità di collaboratori scolastici, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 entrerà in vigore il 1° settembre 2026 ... 🔗flcgil.it

Mobilità docenti e ATA 2025/2026, quando saranno pubblicati i movimenti? Entro quando si può revocare la domanda? - Per tutto il personale della scuola sono scaduti i termini per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/2026. I docenti hanno dovuto inoltrare le istanze entro il 25 marzo, il personale ... 🔗tecnicadellascuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026: Domande aperte, c’è tempo fino al 19 Maggio - Dalle ore 14.00 del 28 Aprile 2025 sono ufficialmente aperte le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi. Gli aspiranti hanno tempo fino al 19 Maggio 2025 per presentare le istanze. E ... 🔗ticonsiglio.com