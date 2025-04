Ordine degli Psicologi | un comitato contro le discriminazioni di genere

Lo scorso lunedì, 28 aprile 2025, si è formalmente insediata la commissione "Diritti civili, cultura delle differenze, promozione del benessere delle persone Lgbtqia+" nell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della regione Puglia. La commissione è composta dal professor Alessandro Taurino.

Gli psicologi del veneto scelgono la continuità: Altrapsicologia si riconferma alla guida dell'ordine regionale - Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Il voto ha premiato la lista “AltraPsicologia”, espressione della maggioranza uscente, confermando la fiducia nella... 🔗padovaoggi.it

Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Veneto - Venerdì, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, si è tenuta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio, segnando un momento di continuità e rinnovamento per la categoria. Nel corso dell’incontro sono state nominate le nuove cariche istituzionali: il presidente uscente Luca... 🔗trevisotoday.it

"Contro ogni forma di discriminazione": nasce il Comitato per i diritti civili e il benessere delle persone Lgbtqia+ - La Commissione formatasi in seno all’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia proporrà interventi mirati di formazione, sensibilizzazione, promozione culturale e collaborazione i ... 🔗baritoday.it

Omicidio Matteuzzi, video su tiktok in difesa di Padovani: l'Ordine degli psicologi delle Marche ricorre contro l'annullamento della radiazione di Manuela Bargnesi - Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, guidato dal professor Giuseppe Lavenia, si prepara a ricorrere in appello contro la sentenza con cui il Tribunale civile di Ancona ha ... 🔗msn.com

INIZIATIVA L’Ordine Psicologi della Puglia avvia la lotta contro le discriminazioni - La Commissione Pari Opportunità dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia è ufficialmente insediata, con l’intento di promuovere una cultura professionale fondata sull’uguagl ... 🔗statoquotidiano.it