Tpi.it - Ora Trump vuole diventare anche Papa: “Mi piacerebbe, sarebbe la scelta migliore” | VIDEO

Ora Donaldpuntaal Pontificato: il presidente statunitense, infatti, ha scherzato con i cronisti rivelando che gliessere. “Miesserela mia prima” ha dichiarato il tycoon nel giardino della Casa Bianca. Ai giornalisti che gli chiedevano se avesse preferenze sul nome del prossimo Pontefice,ha risposto: “Non ho preferenze, abbiamo un ottimo cardinale che arriva da un posto chiamato New York, vediamo cosa succede”. Il riferimento del presidente Usa è a Timoth Dolan, arcivescovo di New York.: “I’d like to be Pope. That would be my number one choice.” pic.twitter.comVHB5VPdoV9— Aaron Rupar (@atrupar) April 29, 2025Aldilà delle battute, il sospetto degli esperti è chevoglia in qualche modo tentare di influenzareil prossimo Conclave puntando sull’elezione di un religioso statunitense e soprattutto conservatore. 🔗 Tpi.it