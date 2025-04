Ora anche l' atletica ha la sua superlega

atletica leggera di cui il quattro volte campione olimpico è ideatore e principale volto mediatico. Dopo dieci mesi di attesa frenetica accompagnata dall’incessante lavorio dei social media manager sui canali di comunicazione ufficiali, nel weekend del 4-6 aprile 2025 il primo meeting di Grand Slam Track si è finalmente tenuto a Kingston, Giamaica, in attesa delle tappe americane di Miami all'inizio maggio - per finire con due tappe tra l’inizio e la fine di giugno, rispettivamente a Philadelphia (30 maggio - 1 giugno) e Los Angeles (27-29 giugno). 🔗 Ultimouomo.com - Ora anche l'atletica ha la sua superlega «Prima delle Olimpiadi di Parigi nessuno conosceva Cole Hocker. Ora in tanti conoscono Cole Hocker, e Cole Hocker piace, e tutti vogliono vederlo gareggiare. È bello che ci sia una format grazie al quale lui possa competere più spesso e mostrare di cosa è capace». In questo spezzone di una lunga intervista rilasciata qualche settimana fa da Michael Johnson a Citius Mag è racchiusa l’essenza di Grand Slam Track, la neonata lega professionistica dileggera di cui il quattro volte campione olimpico è ideatore e principale volto mediatico. Dopo dieci mesi di attesa frenetica accompagnata dall’incessante lavorio dei social media manager sui canali di comunicazione ufficiali, nel weekend del 4-6 aprile 2025 il primo meeting di Grand Slam Track si è finalmente tenuto a Kingston, Giamaica, in attesa delle tappe americane di Miami all'inizio maggio - per finire con due tappe tra l’inizio e la fine di giugno, rispettivamente a Philadelphia (30 maggio - 1 giugno) e Los Angeles (27-29 giugno). 🔗 Ultimouomo.com

