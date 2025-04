Opportunità lavorative dall' imprenditoria messinese 40 stand per fare incontrare domande e offerte

Messinatoday.it - Opportunità lavorative dall'imprenditoria messinese, 40 stand per fare incontrare domande e offerte Si è tenuto oggi nella V Commissione consiliare (Politiche Giovanili), presieduta dal consigliere Raimondo Mortelliti, l'ordine del giorno relativo alla manifestazione "Opportunity Day", alla presenza dell’assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata e della docente universitaria Cinzia. 🔗 Messinatoday.it

Università, Langella (Avio): “In Campania nuove opportunità dall’aerospazio” - (Adnkronos) – L’industria aerospaziale rappresenta una delle principali leve di sviluppo per la Campania, offrendo nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Grazie alla presenza di aziende di rilievo internazionale e centri di ricerca all’avanguardia, la regione si conferma un polo strategico per l’innovazione tecnologica e la formazione di alto livello. “Cerchiamo giovani ingegneri con […] L'articolo Università, Langella (Avio): “In Campania nuove opportunità dall’aerospazio” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Oroscopo di branko di oggi, 25 Marzo 2025: Ariete, nuove opportunità lavorative - L’oroscopo di Branko per oggi, Marzo 25 2025 Ariete Giornata significativa con nuove opportunità lavorative. La vostra determinazione vi aiuterà a superare eventuali ostacoli. In amore, possibili incontri stimolanti per i single; chi è in coppia dovrebbe dedicare più tempo al partner per rafforzare il legame. Toro Giornata di riflessione e introspezione. Prendetevi del tempo per valutare i vostri obiettivi personali e professionali. 🔗zon.it

Imprenditoria femminile: Unioncamere e Sole 24 Ore analizzano le sfide e le opportunità - Sono più piccole, più giovani, più straniere, più dislocate nel Mezzogiorno. Sopravvivono anche un pò meno delle altre, ma si stanno strutturando, puntano sui settori a maggior contenuto di conoscenza e in molte provano a fare il salto alla "taglia" superiore. Il milione e 307mila imprese femminili registrate, che rappresentano a fine 2024 oltre un quarto (il 22,2%) del totale delle imprese italiane, sono state al centro di un evento digital organizzato da Unioncamere e Sole 24 Ore, destinato a far luce sulle caratteristiche, le peculiarità e l'approccio alle fonti di finanziamento di questo ... 🔗quotidiano.net

