Oppo celebra la primavera milanese con l’arte di Davide Vavalà

Oppo rinnova la collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, artista noto per uno stile visivo inconfondibile che fonde astrazione dinamica e cromatismi intensi, particolarmente apprezzato dalle giovani generazioni. Questa sinergia creativa prende nuova forma in occasione della primavera milanese, con un’installazione pop-up prevista in Piazza Gae Aulenti, nel cuore pulsante di Portanuova, . 🔗 (Adnkronos) –rinnova la collaborazione con il designer italiano, artista noto per uno stile visivo inconfondibile che fonde astrazione dinamica e cromatismi intensi, particolarmente apprezzato dalle giovani generazioni. Questa sinergia creativa prende nuova forma in occasione della, con un’installazione pop-up prevista in Piazza Gae Aulenti, nel cuore pulsante di Portanuova, . 🔗 Periodicodaily.com

