Operazione Lancia D’argento | smantellata dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri una banda criminale dedita ai furti nel settore orafo

Operazione “Lancia D’argento” - smantellata dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri una banda criminale dedita ai furti nel settore orafo.Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe. Tale fenomeno ha reso necessario un’intensificazione dell'attività investigativa da parte delle forze dell’ordine, realizzata attraverso un'azione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, con il supporto del Servizio Centrale Operativo di Roma della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ed il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, si sono sviluppate mediante sopralluoghi sui luoghi dei delitti, sequestri di abiti e strumenti utilizzati per la commissione dei reati, analisi delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza delle aziende colpite, estrapolazione dei dati restituiti dai varchi elettronici della provincia e analisi del traffico telefonico. 🔗 Lanazione.it - Operazione “Lancia D’argento”: smantellata dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri una banda criminale dedita ai furti nel settore orafo Arezzo, 30 aprile 2025 –” -die daiunaainel.Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento deicommessi ai danni di aziende orafe. Tale fenomeno ha reso necessario un’intensificazione dell'attività investigativa da parte delle forze dell’ordine, realizzata attraverso un'azione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, con il supporto del Servizio Centrale Operativo di Roma della Direzione Centrale Anticrimine delladi, ed il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadi Arezzo.Le indagini, coordinateProcura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, si sono sviluppate mediante sopralluoghi sui luoghi dei delitti, sequestri di abiti e strumenti utilizzati per la commissione dei reati, analisi delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza delle aziende colpite, estrapolazione dei dati restituiti dai varchi elettronici della provincia e analisi del traffico telefonico. 🔗 Lanazione.it

