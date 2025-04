Anteprima24.it - Operazione “Alto Impatto”, controlli e denunce a Castel Volturno

Tempo di lettura: 2 minuti” a(Caserta), con l’impiego in strada di oltre 40 unità tra appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’A.S.L. Dieci le persone denunciate per vari reati, tra cui rissa, abbandono di rifiuti e guida in stato di ebbrezza; in totale sono stati poi controllati più di 200 veicoli e 500 persone, mentre altrihanno riguardato altri 40 soggetti sottoposti a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. Per una persona è stata proposto il foglio di foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione che vieta il rientro in città. Nell’ambito dell’interforze, la Squadra Mobile della Questura di Caserta ha inoltre arrestato un uomo di 41 anni con numerosi procedenti, originario del napoletano, che, dal 20 aprile scorso, non aveva fatto rientro al carcere di Poggioreale dopo la fruizione di un permesso premio; era detenuto dal novembre 2023 per la condanna a circa 5 anni di reclusione per atti persecutori, lesioni aggravate, spaccio di stupefacenti e ricettazione. 🔗 Anteprima24.it