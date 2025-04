Open day | Afol in campo per i giovani

Open day: sono tante le proposte di Afol Metropolitana, in particolare per i giovani. Il 19 maggio il Centro di formazione professionale di Pieve organizza un incontro per gli studenti delle medie e per le famiglie, con l'obiettivo di conoscere, attraverso i workshop e una degustazione di piatti preparati dagli allievi, le attività nell'ambito della ristorazione. Per chi cerca lavoro nel mondo dei trasporti, l'8 maggio, a Cernusco, si potranno scoprire tutte le posizioni aperte in questo settore, tra conducenti, tecnici, agenti di linea, operatori di stazione e ruoli anche per laureati e ingegneri. Idee anche per chi vuole cambiare vita: Afol propone per oggi (dalle ore 10) un webinar gratuito rivolto agli over 30 che desiderano rimettersi in gioco, con i consigli degli esperti.

