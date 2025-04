Onorato la memoria di Mussolini

memoria dei gerarchi fascisti fucilati sul lungolago di Dongo. Un caso che è diventato nazionale dopo le affermazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che interrogato sull'argomento ha detto volentieri la sua. "A Dongo c'erano cento persone che ricordavano dei morti. Facevano bene, facevano male, è il loro lodo di esprimere questo sentimento, ma grazie a Dio non c'era odio e non c'era violenza. A me basterebbe che non ci fosse in nessuno né odio né violenza e del resto possiamo discutere". Sulla natura del raduno è più che eloquente il comunicato diffuso dall'Associazione culturale Mario Nicollini, che anche quest'anno ha organizzato l'evento. "I Camerati hanno Onorato la memoria dell'assassinio di Benito Mussolini, Claretta Petacci, dei ministri e gerarchi del legittimo governo della Repubblica Sociale Italiana con due commemorazioni rievocative presso i luoghi che hanno visto la loro morte – spiegano gli organizzatori –.

Memoria ed eventi nel lungo weekend. Oggi le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Nel parco di Villa Mussolini ci sarà ‘Wanderlust’ - Per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, oggi il Comune di Riccione, in collaborazione con l’Anpi, promuove un corteo commemorativo che, partendo alle 10 dalla residenza municipale, fa tappa al monumento ai Caduti e alla statua Salvo D’Acquisto per la deposizione delle corone. Accompagnato dal Corpo Bandistico di Mondaino, il corteo attraverserà piazza Matteotti per giungere davanti alla Biblioteca comunale per un momento di riflessione e letture civili. 🔗ilrestodelcarlino.it

Foibe: Mussolini (FI Roma), tenere viva memoria storica su vittime - Oggi, in occasione del Giorno del Ricordo, l’Italia “commemora le migliaia di persone innocenti uccise e gettate, in alcuni casi ancora vive, all’interno delle foibe, cavita’ sotterranee presenti nelle aree carsiche della Venezia-Giulia. Una vera e propria pulizia etnica figlia della furia cieca, brutale e insensata dell’esercito di partigiani del dittatore slavo Tito e del suo folle progetto di dar vita a una federazione comunista jugoslava”. 🔗romadailynews.it

Benito Mussolini e la serie tv, la nipote Rachele: "Mio nonno non era cattivo. Marinelli s'informi" - "Come minimo" Luca Marinelli "si doveva informare meglio: mio nonno", Benito Mussolini, "era un papà premuroso, il vero duce in casa era mia nonna". Rachele Mussolini è la nipote di Benito, figlia del pianista Romano e dell'attrice Carla Maria Puccini. Oggi siede nel consiglio comunale di Roma... 🔗forlitoday.it

