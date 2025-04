Oms e ‘vaccini’ Oste com’è il vino? Buono!

Imolaoggi.it - Oms e ‘vaccini’. “Oste, com’è il vino?”. “Buono!” ''Sono fenomenali quelli della ULSS 6 Euganea. Citano dati presi dall’OMS che a sua volta li prende da ricerche finanziate da big pharma'' 🔗 Imolaoggi.it

Cosa ci sarà nei nuovi vaccini, a confermarlo la stessa Oms: ecco la vera composizione - L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso in queste ore la composizione dei vaccini antinfluenzale per la stagione 2025/2026 nell’emisfero settentrionale. Il documento è stato reso noto al termine di una sessione informativa di quattro giorni a cui hanno partecipato gruppi di esperti di centri e laboratori. Gli scienziati hanno analizzato i dati di sorveglianza del virus influenzate generati dal Sistema globale di sorveglianza e risposta (Gisrs) dell’Oms. 🔗notizie.com

L’Oms vuol farci comprare vaccini a raffica - Annunciato l’ok imminente all’ex Trattato pandemico. Ma dopo tre anni è ancora stallo sull’articolo 11, che prevede una «lettera in bianco» all’agenzia Onu per gli acquisti centralizzati di sieri. L’ipotesi è che si chiuda a fine maggio per poi fare aggiustamenti. Continua a leggere 🔗laverita.info

Sanità: medico dell’Aoup al meeting dell’OMS sui vaccini contro l’influenza aviaria - Pisa, 31 marzo 2025 - Daniele Focosi, ematologo e virologo dell’unità operativa Officina trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, ha partecipato alla riunione del team R&D Blueprint dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) che si è tenuta il 19 marzo a Ginevra sul tema: “What research is important to prepare and respond to H5N1 influenza outbreaks?”. L’incontro è stato convocato per stabilire le priorità di sviluppo in termini di analisi genetiche, farmaci antivirali e vaccini contro una futura pandemia di influenza aviaria. 🔗lanazione.it

