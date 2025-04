Omicidio sulla Domiziana | la difesa choc dell’imprenditore Ho temuto per la mia vita

temuto per la mia vita e per quella dei miei familiari, sono stato minacciato da lì è partita la colluttazione e ho fatto fuoco". Sono le spontanee dichiarazioni rese da Giancarlo Pagliaro, 67enne magnate del mobilificio deluxe 'Franchino Home Design' rese nel corso dell'udienza di convalida. 🔗 Casertanews.it - Omicidio sulla Domiziana: la difesa choc dell’imprenditore. "Ho temuto per la mia vita" "Hoper la miae per quella dei miei familiari, sono stato minacciato da lì è partita la colluttazione e ho fatto fuoco". Sono le spontanee dichiarazioni rese da Giancarlo Pagliaro, 67enne magnate del mobilificio deluxe 'Franchino Home Design' rese nel corso dell'udienza di convalida. 🔗 Casertanews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio Pierina, attesa per la decisione sulla scarcerazione Dassilva: la difesa punta su Manuela Bianchi - È attesa tra domani e lunedì la decisione del gip Vinicio Cantarini sulla scarcerazione di Louis Dassilva: mentre per il procuratore Daniele Paci permangono "gravi indizi" a carico dell’indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'avvocato difensore, Riario Fabbri, ha spiegato a Fanpage.it che ha depositato una memoria in cui spiega perché dovrebbe essere scarcerato: "Si basa tutto sulla figura di Manuela Bianchi". 🔗fanpage.it

"Non è legittima difesa", il vigilante Antonio Micarelli arrestato per omicidio volontario - Il vigilante che lo scorso febbraio sparò e uccise un ladro che fuggiva dopo aver aver rapinato un appartamento è stato arrestato per omicidio 🔗ilgiornale.it

Palermo, Messina e il mondo universitario sotto choc per l’omicidio di Sara Campanella - Profondo sgomento a Palermo, Messina e nell’intero ambiente universitario per la tragica morte di Sara Campanella, 22enne tirocinante di infermieristica, uccisa a coltellate a Messina. L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, nei pressi dello stadio “G. Celeste”. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita mortalmente al collo da un ragazzo che, dopo l’attacco, è fuggito. La ferita, che le ha reciso la giugulare, si è rivelata fatale nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il ricovero d’urgenza al Policlinico. 🔗laprimapagina.it

Ne parlano su altre fonti

Omicidio sulla Domiziana: la difesa choc dell’imprenditore. Ho temuto per la mia vita. 🔗Se ne parla anche su altri siti