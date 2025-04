Omicidio Santo Romano polemiche per il messaggio social del killer condannato a 18 anni | bufera sul 17enne

anni e 8 mesi per Omicidio, sul profilo social del killer di Santo Romano è comparsa una provocazione: cosa ha scritto 🔗 Notizie.virgilio.it - Omicidio Santo Romano, polemiche per il messaggio social del killer condannato a 18 anni: bufera sul 17enne Dopo la condanna a 18e 8 mesi per, sul profilodeldiè comparsa una provocazione: cosa ha scritto 🔗 Notizie.virgilio.it

FOTO/ Al via processo per omicidio del 19enne Santo Romano - Tempo di lettura: 2 minuti“Sono tesa. Confidiamo nella vera e sana giustizia”. Queste le parole di Filomena De Mare, la madre del 19enne Santo Romano, giovane promessa del calcio morto nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). 🔗anteprima24.it

Processo per l’omicidio di Santo Romano, la mamma: “Il suo assassino oggi non ha nemmeno alzato lo sguardo” - Inizia il processo per l'omicidio del 19enne, ucciso a novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio. La fidanzata porta la scarpa del ragazzo: "Non riesco a separarmene"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio Santo Romano, il processo: la sentenza rinviata al 29 aprile - È stata rinviata al 29 aprile, presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza per la discussione relativa all'omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra... 🔗ilmattino.it

Ucciso per una scarpa sporca, sui social del suo assassino spunta un messaggio di sfida dopo la condanna - Un messaggio pubblicato sui social ha sollevato una nuova ondata di polemiche dopo la recente condanna per l’omicidio di Santo Romano, il giovane di ... 🔗thesocialpost.it

L'omicida 17enne di Santo Romano: «Diciotto anni e otto mesi me li faccio seduti sul c…» - Sperava non sarebbe accaduto e si era a lungo battuta per ottenere una condanna giusta per l’assassino di suo figlio, anche se forse aveva già intuito che non l’avrebbe avuta. Almeno non quella che si ... 🔗informazione.it

A napoli il 17enne condannato per omicidio provoca con un messaggio sui social e scatena polemiche - Un giovane di 17 anni condannato a 18 anni e 8 mesi per l’omicidio di Santo Romano a Napoli pubblica un post provocatorio sui social, suscitando indignazione dei familiari e intervento del deputato Fr ... 🔗gaeta.it