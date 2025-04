Omicidio Mamadi Tunkara chiesto il giudizio immediato per Sadate Djiram | “Ha colpito per gelosia accecante”

Sadate Djiram avrebbe ucciso Mamadi Tunkara lo scorso 3 gennaio a Bergamo perché spinto da una gelosia "morbosa e accecante". Il 28enne sosteneva che il vigilante del Carrefour avesse una relazione con la sua ex compagna, cosa della quale non sarebbe stato trovato alcun riscontro nelle indagini. 🔗 avrebbe uccisolo scorso 3 gennaio a Bergamo perché spinto da una"morbosa e accecante". Il 28enne sosteneva che il vigilante del Carrefour avesse una relazione con la sua ex compagna, cosa della quale non sarebbe stato trovato alcun riscontro nelle indagini. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Processo omicidio Saman Abbas, in appello chiesto ergastolo per tutta la famiglia, la pg Marzocchi: “Azione inumana e barbara” - La Procura generale di Bologna ha chiesto l’ergastolo per tutti e 5 i familiari imputati nell’omicidio di Saman Abbas. Per la pg si tratta di un’“azione inumana e barbara” Nel processo d’appello per l’omicidio di Saman Abbass, uccisa la notte tra il 30 aprile e 1° maggio nelle campagne di Nov 🔗ilgiornaleditalia.it

Omicidio Diabolik, chiesto l’ergastolo per Calderon: “A Roma c’è un prima e un dopo quel delitto” - I pm hanno chiesto l'ergastolo per il killer di Fabrizio Piscitelli. Ma quali sono le motivazioni dell'omicidio? Il delitto, hanno spiegato i pm, "è una 'sanzione' che doveva essere compresa da tutti. Un delitto che costituisce uno spartiacque tra il prima e il dopo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo - 21.40 I pm di Roma hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Raul Esteban Calderon E' il cittadino argentino accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, già capo ultrà della Lazio, conosciuto come 'Diabolik'. Piscitelli fu ucciso ad agosto 2019 in un agguato al Parco degli Acquedotti, nel quartiere Tuscolano. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, è accusato dai pm di Roma di essere l'autore materiale del raid. 🔗servizitelevideo.rai.it

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio Mamadi Tunkara, chiesto il giudizio immediato per Sadate Djiram: Ha colpito per gelosia accecante; Omicidio di via Tiraboschi, il pm chiede il giudizio immediato per Sadate Djiram; Chi è Sadate Djiram, il killer del vigilante di Bergamo: la fidanzata, le scuole serali, la richiesta di asilo, la spesa al Carrefour dove lavorava la vittima; Omicidio di Mamadi Tunkara, il video dell'arresto dell'accusato e la sua versione dei fatti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Omicidio Mamadi Tunkara, chiesto il giudizio immediato per Sadate Djiram: “Ha colpito per gelosia accecante” - Sadate Djiram avrebbe ucciso Mamadi Tunkara lo scorso 3 gennaio a Bergamo perché spinto da una gelosia "morbosa e accecante" ... 🔗fanpage.it

Delitto di via Tiraboschi, chiesto il giudizio immediato - L’OMICIDIO IN CENTRO, La Procura ha chiesto il giudizio immediato per Sadate Djiram, il 28enne originario del Togo, che si trova in carcere a Monza, nel reparto di osservazione psichiatrica, per la ... 🔗ecodibergamo.it

Omicidio di via Tiraboschi: ucciso per un’ossessione. «Killer geloso e morboso con la ex» - Chiesto il giudizio immediato. Il giorno prima dell’omicidio l’assassino era arrivato da Napoli ... 🔗bergamo.corriere.it