Omicidio di via Tiraboschi il pm chiede il giudizio immediato per Sadate Djiram

Tiraboschi, lo ha scaraventato giù dal mezzo, lo ha spinto contro la vetrina di un bar e lo ha accoltellato più e più volte, lasciandolo esanime sul freddo pavimento del passaggio Cividini.Il pubblico ministero Silvia Marchina ha chiesto il giudizio immediato per Sadate Djiram, togolese di 29 anni, reo confesso dell’Omicidio del 36enne originario del Gambia, avvenuto in pieno centro città lo scorso 3 gennaio.Si era convinto che la sua ex, una donna italiana, avesse una relazione con Mamadi, circostanza che lei ha negato e della quale non sono state trovate tracce nel corso delle indagini. 🔗 Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi, il pm chiede il giudizio immediato per Sadate Djiram Bergamo. I futili motivi che gli vengono contestati riguardano “la morbosa e accecante gelosia nei confronti della sua ex compagna”. La premeditazione per “aver insistentemente cercato Mamadi Tunkara portandosi dietro un coltello da casa”.E, quando lo ha trovato, mentre in sella alla sua bicicletta andava a lavorare al Carrefour di via, lo ha scaraventato giù dal mezzo, lo ha spinto contro la vetrina di un bar e lo ha accoltellato più e più volte, lasciandolo esanime sul freddo pavimento del passaggio Cividini.Il pubblico ministero Silvia Marchina ha chiesto ilper, togolese di 29 anni, reo confesso dell’del 36enne originario del Gambia, avvenuto in pieno centro città lo scorso 3 gennaio.Si era convinto che la sua ex, una donna italiana, avesse una relazione con Mamadi, circostanza che lei ha negato e della quale non sono state trovate tracce nel corso delle indagini. 🔗 Bergamonews.it

Delitto di via Tiraboschi, chiesto il giudizio immediato - L’OMICIDIO IN CENTRO, La Procura ha chiesto il giudizio immediato per Sadate Djiram, il 28enne originario del Togo, che si trova in carcere a Monza, nel reparto di osservazione psichiatrica, per la ... 🔗ecodibergamo.it