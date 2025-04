Omicidio di Luigi Magrino la confessione del killer e la pistola fatta sparire dopo il delitto

Omicidio di Luigi Magrino, 41enne residente a Formia. Non c'è però ancora nessuna traccia della pistola.Come riporta Caserta News. 🔗 Latinatoday.it - Omicidio di Luigi Magrino, la confessione del killer e la pistola fatta sparire dopo il delitto Due bossoli, un colpo inesploso e il caricatore sono stati rinvenuti all'interno del suv nella stazione di servizio lungo la Domiziana, a Mondragone, teatro dell'di, 41enne residente a Formia. Non c'è però ancora nessuna traccia della.Come riporta Caserta News. 🔗 Latinatoday.it

Omicidio di Luigi Magrino, il presunto killer fermato e interrogato in caserma - E' stato sottoposto a fermo il presunto autore dell'omicidio di Luigi Magrino, di Formia, freddato questa mattina con un colpo di pistola all'interno dell'area di servizio Eni lungo la Domiziana, a Mondragone. Come riporta Caserta News, si tratta di Giancarlo Pagliaro, imprenditore della... 🔗latinatoday.it

Mondragone, imprenditore arrestato per l’omicidio di Luigi Magrino: “Ha minacciato i miei figli e ho sparato” - Luigi Magrino è stato ucciso nella giornata di ieri, lunedì 28 aprile, a Mondragone, in provincia di Caserta, nei pressi di una stazione di servizio lungo la statale Domiziana, proprio accanto al mobilificio di proprietà di Giancarlo Pagliaro, 67 anni, imprenditore e titolare del mobilificio deluxe “Franchino Home Design”. L’uomo, fermato dai carabinieri, è ora accusato […] L'articolo Mondragone, imprenditore arrestato per l’omicidio di Luigi Magrino: “Ha minacciato i miei figli e ho sparato” sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Omicidio di Luigi Magrino, arrestato l'imprenditore che ha sparato: "Ho provato a disarmarlo, è partito un colpo" - E' stato arrestato per omicidio volontario il 67enne imprenditore Giancarlo Pagliaro, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola Luigi Magrino, 41enne residente a Formia, in un'area di servizio sulla statale Domiziana, a Mondragone, nel territorio di Caserta. Pagliaro, fermato subito dopo i... 🔗latinatoday.it

Omicidio di Luigi Magrino, la confessione del killer e la pistola fatta sparire dopo il delitto; Omicidio nel distributore, la confessione dell'imprenditore killer e la pistola fatta sparire dopo il delitto; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 29 aprile 2025; Omicidio Luigi Magrino a Mondragone, la confessione di Giancarlo Pagliaro: Ho sparato dopo minacce ai miei figli.

“Minacciava i miei figli”, parla l’imprenditore accusato dell’omicidio Magrino - L’imprenditore Giancarlo Pagliaro ha dichiara di aver sparato in seguito alle minacce di morte ai suoi figli. Il fatto è avvenuto nell’area di un distributore di benzina sulla statale Domiziana, situ ... 🔗internapoli.it

Omicidio al distributore, il giallo della pistola che ha ucciso Magrino - Foto di Renato Olimpio Un colpo di pistola al collo, secondo quanto si apprende, a cagionare la morte di Luigi Magrino, il 56enne commerciante d’auto ... 🔗h24notizie.com

Omicidio di Mondragone: autopsia su Luigi Magrino, pistola sparita - Delitto nel distributore di benzina, Giancarlo Pagliaro sarà sentito dal gip di Santa Maria Capua Vetere e per la prima volta potrebbe spiegare sia la dinamica che il movente ... 🔗latinaoggi.eu