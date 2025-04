Omicidio di Cosimo Nardelli maxi sequestro di rolex auto e case all' organizzatore dell' agguato

sequestro di beni per 1,5 milioni di euro a Taranto: colpito un detenuto per Omicidio, operazione condotta dalla Polizia di Stato. 🔗 Notizie.virgilio.it - Omicidio di Cosimo Nardelli, maxi sequestro di rolex, auto e case all'organizzatore dell'agguato di beni per 1,5 milioni di euro a Taranto: colpito un detenuto per, operazione condotta dalla Polizia di Stato. 🔗 Notizie.virgilio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosimo Mazzotta, il latitante condannato per omicidio che si nascondeva in un b&b: i carabinieri si sono finti turisti - I carabinieri lo hanno trovato in un bed and breackfast in riva al mare in Salento, dove si era nascosto dopo la condanna definitiva a 30 anni di carcere per omicidio. È stato arrestato Cosimo Mazzotta. 51enne leccese, latitante dallo scorso 8 marzo dopo che la sua condanna era stata confermata... 🔗today.it

Nuove indagini sul caso Garlasco: maxi incidente probatorio per l’omicidio di Chiara Poggi - Nuovi sviluppi sul caso Garlasco. La gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha accolto la richiesta della Procura di avviare un maxi incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, con al centro Andrea Sempio, 37enne sotto scrutinio. Lo riferisce l’agenzia Ansa, sottolineando che l’accertamento si concentrerà su un’ampia analisi genetica, che va oltre la semplice comparazione tra il Dna di Sempio e il materiale rinvenuto sotto le unghie della vittima. 🔗it.insideover.com

Omicidio di Cosimo Ciminiello, svolta nelle indagini: fermato un 28enne - Arriva la svolta nell'omicidio di Cosimo Ciminiello, 37enne originario di Modugno, in provincia di Bari, ucciso in strada, a Nettuno, il 23 marzo scorso, con un colpo di pistola. Gli agenti della squadra mobile di Roma e del commissariato Anzio-Nettuno hanno fermato un 28enne di Nettuno. Come... 🔗latinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio di Cosimo Nardelli, maxi sequestro di rolex, auto e case all'organizzatore dell'agguato; Maxi sequestro da oltre 1 milione per il mandante dell’omicidio Nardelli; Omicidio Cosimo Nardelli, colpo di scena in aula: i killer confessano; Attività commerciali, autovetture e orologi di lusso: sequestrati i beni dell'organizzatore dell'omicidio Nardelli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio di Cosimo Nardelli, maxi sequestro di rolex, auto e case all'organizzatore dell'agguato - Sequestro di beni per 1,5 milioni di euro a Taranto: colpito un detenuto per omicidio, operazione condotta dalla Polizia di Stato. 🔗virgilio.it

Taranto, omicidio Cosimo Nardelli: Paolo Vuto e Tiziano Nardelli condannati all'ergastolo - è questa la condanna inflitta dalla corte d’assise di Taranto a Paolo Vuto e Tiziano Nardelli ritenendoli rispettivamente organizzatore e mandante dell’omicidio di Cosimo Nardelli ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it