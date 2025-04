Notizieaudaci.it - Omicidio Chiara Poggi, spunta una nuova testimonianza: ‘Potrebbe riscrivere la storia’

Unapotrebbe rimettere in discussione la ricostruzione della mattina in cui venne uccisa, la giovane assassinata nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. A rilanciare l’attenzione sul caso è Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima e condannato in via definitiva nel 2015.L’avvocato di Stasi: ‘Quella dizione potrebbela storia dello scontrino’Intervenuto in diretta a Ore 14, su Rai 2, De Rensis ha dito: “Immagino che questagià acquisita potrebbela storia dello scontrino della mattina del delitto. Credo che i carabinieri abbiano molto più materiale di quanto si immagini pubblicamente”.Il riferimento è alla dizione rilasciata da unapersona informata sui fatti, la cui identità non è ancora stata resa nota. 🔗 Notizieaudaci.it