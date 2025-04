Omicidio Carmela Quaranta | segni di strangolamento indagato il compagno

Carmela Quaranta, 42 anni, operatrice sanitaria, divorziata e madre di due figlie. A scoprire il corpo è stata un'amica, preoccupata per l'assenza di contatti da giorni.Il compagno di Carmela Quaranta indagato per Omicidio volontarioL'ipotesi iniziale di una morte accidentale ha presto lasciato spazio a sospetti ben più gravi. L'autopsia eseguita nei giorni successivi ha infatti evidenziato segni compatibili con uno strangolamento. Da quel momento, la Procura di Nocera Inferiore, guidata dal procuratore Antonio Centore, ha modificato il capo d'accusa nei confronti del compagno 56enne della donna: da "morte in conseguenza di altro reato" a Omicidio volontario.

