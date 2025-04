Omicidio alla Barca | uno dei 2 indagati sentito nuovamente dagli investigatori

nuovamente interrogato dai carabinieri dal Nucleo investigativo il ventinovenne di origine tunisine, indagato assieme a un altro uomo di 31 anni campano, per la morte di Eddine Bader Essefi, 19 anni, avvenuta in via Colombi, nel quartiere Barca, la sera del 25 aprile. Massimiliano Donati Per entrambi l’ipotesi di reato è Omicidio preterintenzionale, ma gli inquirenti, coordinati dal pm Andrea De Feis, vogliono fare piena luce su quanto accaduto quella tragica sera in cui ha perso la vita il ragazzo che lavorava come aiuto-cuoco da Mancarettibo, in via Saragozza.Per quanto riguarda l’esame autoptico (effettuato martedì) bisognerà ancora attendere qualche giorno per avere i risultati definitivi dell'autopsia disposta dalla Procura bolognese.Al momento, a quanto si apprende, sul volto del 19enne sarebbero state riscontrate alcune lesioni, che però potrebbero risalire anche ai giorni precedenti alla morte del giovane. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla Barca: uno dei 2 indagati sentito nuovamente dagli investigatori Bologna, 30 aprile 2025 – È statointerrogato dai carabinieri dal Nucleo investigativo il ventinovenne di origine tunisine, indagato assieme a un altro uomo di 31 anni campano, per la morte di Eddine Bader Essefi, 19 anni, avvenuta in via Colombi, nel quartiere, la sera del 25 aprile. Massimiliano Donati Per entrambi l’ipotesi di reato èpreterintenzionale, ma gli inquirenti, coordinati dal pm Andrea De Feis, vogliono fare piena luce su quanto accaduto quella tragica sera in cui ha perso la vita il ragazzo che lavorava come aiuto-cuoco da Mancarettibo, in via Saragozza.Per quanto riguarda l’esame autoptico (effettuato martedì) bisognerà ancora attendere qualche giorno per avere i risultati definitivi dell'autopsia disposta dProcura bolognese.Al momento, a quanto si apprende, sul volto del 19enne sarebbero state riscontrate alcune lesioni, che però potrebbero risalire anche ai giorni precedentimorte del giovane. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio alla Barca, due indagati. Il parroco: “C’è sgomento”. Chiuso per lutto il ristorante dove lavorava il 19enne - Bologna, 27 aprile 2025 – Ci sono due indagati per la morte di Eddine Bader Essefi, 19enne tunisino deceduto all’ospedale Maggiore attorno alla mezzanotte del 25 aprile. Il ragazzo sarebbe stato picchiato per strada, nel quartiere Barca, in via Colombi, vicino a via Buozzi, intorno alle 22, dopo aver urtato un altro ragazzo che era in compagnia di un amico, entrambi più grandi e forse conoscenti. Così lo avrebbero menato e buttato a terra, facendolo cadere sulla strada e sul marciapiede. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cassino, morto dopo la caduta in monopattino: sette medici indagati per omicidio colposo - Avvisi di garanzia per i sanitari che nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana si sono occupati di Charles Balfour, il ragazzo ghanese stroncato da un’emorragia interna di cui nessuno si era accorto. Domani l’autopsia 🔗repubblica.it

Bimba di 3 anni morta in ospedale a Taranto, indagati 12 medici per cooperazione in omicidio colposo - Sono indagati 12 medici nell’ inchiesta della Procura di Taranto sulla morte di una bambina di circa tre anni, avvenuta la sera del 12 febbraio scorso. La piccola era stata ricoverata all’ ospedale Santissima Annunziata con diagnosi di ascesso faringeo il 27 gennaio , ma durante la degenza il quadro clinico era peggiorato , tanto da rendere necessaria anche una consulenza all’ ospedale Moscati... 🔗feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio alla Barca: uno dei 2 indagati sentito nuovamente dagli investigatori; Omicidio Bologna, 19enne picchiato a morte in una rissa in strada. Indagati due giovani. La fidanzata: «Era un ragazzo dolcissimo, non aveva problemi con nessuno»; Omicidio alla Barca, due indagati. Il parroco: “C’è sgomento”. Chiuso per lutto il ristorante dove lavorava il 19enne; Omicidio alla Barca, la fidanzata del 19enne: “Ho trovato Bader disteso e l'ho coperto”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio alla Barca, la fidanzata del 19enne: “Ho trovato Bader disteso e l'ho coperto” - Due indagati per la morte di Eddine Bader Essefi in via Colombi a Bologna. Chiuso per lutto il ristorante dove lavorava. Aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Martedì ci sarà l’autopsia ... 🔗msn.com

Bologna, 19enne morto alla Barca due indagati per omicidio - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Bologna, Bader Essefi ucciso alla Barca: 2 indagati - Massacrato di botte a 19 anni in strada dopo una lite, muore in ospedale poche ore dopo. Ci sono due indagati per l’omicidio di Eddine Bader Essefi . Il ragazzo è morto intorno alla… Leggi ... 🔗informazione.it